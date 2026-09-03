Hải Yến đến gần cột mốc 4 lần dự ASIAD

ASIAD 2026 không chỉ là giải đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới triều đại của HLV Hoàng Văn Phúc, đó cũng là giải đấu mà tiền đạo kỳ cựu Hải Yến chờ đợi để lập mốc kỷ lục 4 lần tham dự Đại hội này.

Tiền đạo kỳ cựu Hải Yến (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Sau khi ổn định nơi nghỉ ngơi tại Tô Châu (Trung Quốc), ngày 3-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên. Sau buổi sáng tập nhẹ thả lỏng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có buổi tập chiến thuật kéo dài khoảng 90 phút vào chiều cùng ngày, tập trung hoàn thiện các phương án thi đấu trước những đối thủ tại Đại hội.

Đánh giá về điều kiện ăn ở và tập luyện tại Tô Châu, tiền đạo Phạm Hải Yến chia sẻ: “Tôi cảm thấy điều kiện tập luyện và sinh hoạt tại đây rất tốt. Hai trận đấu giao hữu sắp tới sẽ là những cơ hội quý báu giúp toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với nhịp độ thi đấu".

"Ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ để lựa chọn những đối thủ giao hữu phù hợp với mục tiêu chuyên môn, qua đó giúp đội nâng cao bản lĩnh thực chiến và có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc (Ảnh: ĐOÀN NHẬT)

Đây là lần thứ 4 Phạm Hải Yến tham dự ASIAD và cũng có thể là kỳ Đại hội cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo này. Hải Yến bày tỏ quyết tâm duy trì phong độ tốt, phát huy vai trò và cùng các đồng đội thi đấu cống hiến: “Đây là lần thứ 4 tôi có vinh dự tham dự ASIAD và cũng có thể là kỳ Đại hội cuối cùng trong sự nghiệp".

"Bản thân tôi hy vọng sẽ duy trì phong độ tốt nhất, phát huy vai trò đầu tàu để cùng các đồng đội thi đấu cống hiến. Mục tiêu cá nhân của tôi là nỗ lực ghi bàn và đóng góp vào những chiến thắng chung của toàn đội”.

Trong thời gian tập huấn tại đây, đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu, lần lượt gặp Jiangsu FC vào ngày 5-9 và ĐT nữ Trung Quốc vào ngày 9-9. Đây là những cữ dượt quan trọng giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra đấu pháp, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào ASIAD.

KHÁNH VÂN