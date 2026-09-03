Bóng đá trong nước

CLB nữ TPHCM vào bảng “nặng ký” tại AFC Women Champions League 2026-2027

SGGPO

Theo kết quả bốc thăm AFC Women Champions League 2026-2027 vào trưa 3-9, CLB nữ TPHCM rơi vào bảng đấu khá nặng ký cùng với các nhà vô địch của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ảnh: Aseanfootball
Ảnh: Aseanfootball

Đại diện CLB nữ TPHCM tham dự lễ bốc thăm gồm Trưởng bộ môn bóng đá nữ Trung tâm TDTT Thống Nhất, ông Đào Huy Hùng; HLV Nguyễn Thị Hạnh và thủ quân Huỳnh Như.

Đáng chú ý là tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như vinh dự được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mời cùng đại diện của AFC tiến hành bốc thăm chia bảng cho 12 đội tham dự. Đây là năm thứ 3 liên tiếp CLB nữ TPHCM tham dự sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ châu Á, và cũng là lần đầu tiên không có ưu thế đá sân nhà do sân Thống Nhất đang sửa chữa.

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Các đại diện của CLB nữ TPHCM tham dự lễ bốc thăm.

Theo kết quả bốc thăm, CLB nữ TPHCM vào bảng B cùng Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc), 4.25 Sport Club (CHDCND Triều Tiên) và East Bengal (Ấn Độ). Bảng đấu này do LĐBĐ Ấn Độ đăng cai tổ chức.

Bảng A gồm: Naegohyang Women’s FC (CHDCND Triều Tiên), INAC Kobe Leonessa (Nhật Bản), Bam Khatoon FC (Iran), Ayeyawady FC – Women (Myanmar); Bảng C gồm: Melbourne City FC (Australia), Beijing Jingtan Football Club (Trung Quốc), Kaya FC-Iloilo (Philippines và) PFC Nasaf (Uzbekistan).

Vòng loại bảng thi đấu từ ngày 1 đến 7-11-2026, vòng tứ kết diễn ra trong hai ngày 27, 28-3-2027. Vòng bán kết, chung kết thi đấu vào tháng 5-2027.

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Lịch thi đấu bảng B
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