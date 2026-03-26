Giao hữu bóng đá quốc tế, Việt Nam - Bangladesh (19 giờ ngày 26-3): Trông chờ tân binh tỏa sáng

Trao đổi với giới truyền thông vào ngày 25-3, HLV trưởng Kim Sang-sik bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, nhân tố được xem có thể mang đến sự đột phá cho đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu gặp Bangladesh.

“Tôi rất vui khi Hoàng Hên góp mặt trong đội hình. Sau thời gian 5 năm thi đấu đầy nỗ lực tại V-League, cậu ấy đã chứng minh được đẳng cấp của mình và cuối cùng có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trước trận giao hữu với Bangladesh.

Qua quá trình theo dõi Hoàng Hên thi đấu trong màu áo Hà Nội FC cũng như trực tiếp làm việc cùng nhau thông qua các buổi tập gần đây, HLV Kim Sang-sik nhận thấy tuyển thủ 32 tuổi này có thể đảm nhận nhiều vai trò trên hàng công, với khả năng tạo ra nhiều cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

Tân binh Đỗ Hoàng Hên tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tôi có thể để Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên đá cặp tiền đạo, hoặc một người đá trung phong, người còn lại đá cánh”. Tuy nhiên, khả năng kết hợp giữa hai cầu thủ nhập tịch này sẽ phụ thuộc vào thể trạng của Xuân Son, người vừa trở lại sau khi dính chấn thương nhẹ trước đó.

Trận giao hữu với Bangladesh (hạng 180 thế giới), đối thủ kém đội tuyển Việt Nam đến 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, là cơ hội tốt để HLV Kim Sang-sik đưa ra những thử nghiệm, trao cơ hội cho các cầu thủ có phong độ tốt với hy vọng nâng cấp đội hình, hướng đến cuộc so tài với Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trong đó, HLV Kim Sang-sik trao lại cơ hội lên đội tuyển Việt Nam cho 2 cựu binh ở hàng phòng ngự đã vắng mặt trong thời gian dài là Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Lần đầu huấn luyện Đình Trọng và Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik đánh giá: “Đình Trọng và Văn Hậu đang thể hiện ấn tượng tại V-League. Vì vậy, họ hoàn toàn xứng đáng được trở lại đội tuyển Việt Nam.

Cả hai từng trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương, nhưng hiện tại đều đã đạt trạng thái thể lực tốt. Sự trở lại của cặp đôi này hứa hẹn sẽ giúp hàng phòng ngự của đội tuyển trở nên vững chắc hơn”.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, song HLV Kim Sang-sik vẫn khá cẩn trọng, bởi đại diện đến từ Nam Á đang sở hữu đội hình chất lượng hơn so với khi ông từng gặp U23 Bangladesh tại vòng loại U23 châu Á vào năm ngoái. “Bangladesh đã có nhiều thay đổi đáng kể, từ ban huấn luyện đến lực lượng cầu thủ, đặc biệt bổ sung gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài là Hamza Choudhury (Anh). Chúng tôi đang phân tích băng hình để đánh giá cách cậu ấy thi đấu, từ đó tìm ra phương án đối phó phù hợp”, nhà cầm quân của đội tuyển Việt Nam cho biết.

* Đội tuyển Bangladesh đã đến Hà Nội từ ngày 21-3 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Việt Nam. HLV Javier Canbera cho biết, đội có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trưởng thành từ các nền bóng đá như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada và Đan Mạch. * Vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh đã được mở bán trực tiếp tại sân Hàng Đẫy từ ngày 25-3, với các mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng/vé. Riêng trong ngày 26-3, ngoài khung giờ từ 9-11 giờ buổi sáng, VFF sẽ kéo dài thời gian bán vé đến buổi chiều (từ 15-19 giờ).

