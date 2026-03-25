HLV đội tuyển Bangladesh e ngại các cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam

Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Bangladesh vào trưa 25-3, HLV Javier Cabrera của đội tuyển Bangladesh đánh giá cao đội chủ nhà. Nhà cầm quân này bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các cầu thủ nhập tịch được gọi tập trung đợt này bên đội hình đội tuyển Việt Nam.

HLV Hamza bắt tay HLV Kim Sang-sik tại buổi họp báo trưa 25-3.

HLV Javier Cabrera cho biết: “Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là chuẩn bị cho trận chính thức gặp Singapore ở vòng loại Asian 2027 sắp tới. Trận gặp đội tuyển Việt Nam rất quan trọng bởi họ là đội hay nhất Đông Nam Á. Thi đấu với tuyển Việt Nam giúp chúng tôi có sự tự tin".

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Bangladesh đã sang Việt Nam từ ngày 21-3 và có 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này.

Trong đội hình của Bangladesh có nhiều cầu thủ đáng chú ý, thậm chí đang thi đấu ở nước ngoài, nhất là Hamza Choudhury. Cầu thủ này vừa mới đặt chân tới Hà Nội vào chiều 24-3. Hamza Choudhury đang thi đấu tại giải hạng Nhất tại Anh trong màu áo Leicester City. Tuy nhiên do di chuyển dài và cận trận đấu nên khả năng Hamza ra sân từ đầu trận là không cao. Có thể ông Hamza sẽ dành thể lực cho anh ở trận so tài với Singapore.

Có thực lực khá mạnh, nhưng HLV Hamza có đánh giá thận trọng về đội tuyển Việt Nam qua chia sẻ: “Sự hiện diện của Xuân Son và Hoàng Hên, tuyển Việt Nam đang có đội hình mạnh nhất. Hy vọng tuyển Bangladesh được đối đầu đội hình tốt nhất của Việt Nam", ông Javier Cabrera nhấn mạnh.

Ở đội hình Việt Nam còn có hậu vệ nhập tịch Quang Vinh cùng hai thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn. Cuộc so tài giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy.

LÊ ANH