Giải vô địch quốc gia 2025: Nội dung tiếp sức 4x200m nữ lần thứ 2 liên tiếp bị phá kỷ lục

Ngày thi đấu đã chứng kiến kỷ lục quốc gia tiếp sức 4x200m nữ bị xô đổ bởi các chân chạy Hà Nội sau khi đạt thành tích vượt trội.

Đội Hà Nội đã về đích đầu tiên và phá kỷ lục quốc gia tiếp sức 4x200m nữ. Ảnh: MINH MINH

Sáng 11-8 tại Đà Nẵng, giới chuyên môn tập trung chú ý vào 2 cuộc tranh tài tiếp sức 4x200m nam và tiếp sức 4x200m nữ.

Đường chạy tiếp sức 4x200m nữ tiếp tục chứng kiến cuộc so tài giữa 3 đội gồm Hà Nội, Quân đội và Nghệ An. Năm ngoái, đội Hà Nội đã giành chiến thắng đồng thời phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1’34”87. Tại giải năm nay, đội hình tiếp sức 4x200m nữ của Hà Nội gồm Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng tiếp tục giữ vững vị trí số 1.

Ngay khi xuất sắc, VĐV của 3 đội sớm tăng tốc để vượt lên dẫn trước. Dù vậy, đội Hà Nội vẫn vượt trội hơn để về đích đầu tiên với kết quả 1’34”51. Ngoài kết quả HCV, các cô gái của điền kinh Hà Nội tiếp tục phá kỷ lục quốc gia của chính mình. Như vậy trong 2 năm liên tiếp, nội dung tiếp sức 4x200m nữ đều bị phá kỷ lục quốc gia.

Tính tới thời điểm hiện tại, giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 mới có 2 kỷ lục quốc gia bị phá. Kỷ lục đầu tiên được thiết lập là ở nội dung 400m nam (VĐV Tạ Ngọc Tưởng).

Tuyển thủ Ngần Ngọc Nghĩa đã có tấm HCV tiếp sức 4x200m nam cùng đồng đội. Ảnh: MINH MINH

Trong khi đó tại chung kết tiếp sức 4x200m nam, các đội TPHCM, Hà Nội, Quân đội, An Giang và Công an Nhân dân đã so tài quyết liệt. VĐV của TPHCM là những người vượt lên dẫn đầu trong chặng đầu tiên. Tuy nhiên, đội hình của Công an Nhân dân đã phối hợp ổn định cùng tốc độ tốt nhất nên về đích đầu tiên với kết quả 1’23”91. Người chạy chặng cuối để tăng tốc giúp đội Công an Nhân dân giành HCV là tuyển thủ quốc gia Ngần Ngọc Nghĩa.

Cùng tại buổi sáng thi đấu, VĐV Nguyễn Thị Yến Linh giành tấm HCV quý giá cho điền kinh Vĩnh Long khi đứng hạng nhất ném búa nữ (48m89).

MINH CHIẾN