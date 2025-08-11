Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Việt Nam – Thái Lan: Cùng hướng đến chiến thắng

Đội tuyển nữ Việt Nam từ hòa đến thắng Thái Lan trong các lần gặp gỡ suốt 10 năm qua ở những giải đấu chính thức.

Đến trước trận đấu này, hai đội Việt Nam và Thái Lan có cùng 6 điểm nhưng Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Điều đó buộc đội chủ nhà phải giành chiến thắng trong trận này mới đạt mục tiêu dẫn đầu bảng. Nét chung của cả hai đội là không mất quá nhiều sức từ đầu giải nhưng cũng kịp giành trọn 6 điểm qua những trận thắng cách biệt. Đó được xem là bước chạy đà của họ cho những trận kế tiếp.

Đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá trên cơ ở trận đấu này. Không chỉ có ưu thế đá sân nhà mà dàn lực lượng của đội chủ nhà có kinh nghiệm trận mạc dày dặn hơn để sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành chiến thắng. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi Thái Lan thi đấu từ trận trước và trận này. Thái Lan có đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, có cả cầu thủ nhập tịch. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng”.

Liệu HLV Mai Đức Chung sẽ chỉ đạo các học trò bung sức để thắng bằng mọi giá, hay có những tính toán khác?

Khả năng Dương Thị Vân đá chính vẫn còn để ngõ sau chấn thương từ trận đấu với Indonesia. HLV Mai Đức Chung vẫn còn những phương án dự phòng, trong đó có Hải Linh cũng sẵn sàng để ra sân. Quan trọng là sự ổn định ở các tuyến, nhất là hàng tiền vệ sẽ là điểm tựa cho đội chủ nhà ở trận này. Lịch sử đối đầu lợi thế cũng nghiêng về các cô gái Việt Nam khi từ hòa đến thắng Thái Lan trong 10 năm qua. Riêng 5 trận gặp nhau gần nhất thì Việt Nam thắng 4, hòa 1. Số liệu trên hẳn sẽ khích lệ nhiều vào tinh thần cho Huỳnh Như và các đồng đội.

Ở bên kia sân, Thái Lan cũng hướng mục tiêu giành ngôi đầu bảng A. HLV kỳ cựu người Nhật Bản Ikeda nhận xét: “Việt Nam là đội bóng mạnh, sở hữu kỹ thuật tốt và lối chơi gắn kết. Chúng tôi đã theo dõi và phân tích họ để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Mục tiêu của Thái Lan là giành trọn 3 điểm. Điều đó không chỉ giúp chúng tôi đứng đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý trước khi bước vào trận bán kết”.

Dự đoán: 1-1

CAO TƯỜNG