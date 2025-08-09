Bóng đá trong nước

Thắng Indonesia 7-0, các cô gái Việt Nam chưa soán ngôi đầu bảng của Thái Lan

SGGPO

Lượt trận thứ 2 của bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào ngày 9-8, điều bất ngờ không xảy ra khi cả hai đội Việt Nam và Thái Lan cùng giành chiến thắng 7-0 trước Indonesia và Campuchia.

Dù vào sân từ ghế dự bị nhưng Hải Yến kịp ghi 2 bàn cho đội nhà trong trận thắng Indonesia 7-0. Ảnh: MINH HOÀNG
Dù vào sân từ ghế dự bị nhưng Hải Yến kịp ghi 2 bàn cho đội nhà trong trận thắng Indonesia 7-0. Ảnh: MINH HOÀNG

Với lực lượng vượt trội, đội nữ Việt Nam đã sớm tạo thế trận lấn lướt ngay từ đầu trận. Hàng loạt pha bóng nguy hiểm được tạo ra trong vòng 16m50 Indonesia. Ngay ở phút thứ 5, khung thành của đội khách đã rung rinh từ cú đánh đầu bật xà của Huỳnh Như.

Lần lượt Trúc Hương rồi Bích Thùy bỏ lỡ những cơ hội tốt để mở tỷ số. Mãi đến phút 24, thế trận bế tắc mới được khơi thông cho tuyển Việt Nam từ bàn thắng của Bích Thùy. Không lâu sau đó, Hoàng Thị Loan nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà để khép lại hiệp đầu với tỷ số 2-0.

Sang đầu hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt. Huỳnh Như đã thi đấu đầy nỗ lực để cố gắng ghi bàn thắng, nhưng thủ quân của đội chủ nhà tỏ ra kém may mắn trong trận này. Hải Yến được tung vào sân ở phút 65 và không lâu sau kịp lập công ở bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Quãng thời gian còn lại đội tuyển Việt Nam gia tăng áp lực trước vòng 16m50 đối phương và ghi thêm 4 bàn do công Vạn Sự, Thu Thảo, Hải Yến và Tuyết Dung.

z6890833334920_1a75b4c08f0d187e6da8aee928b21df1.jpg

Trận đấu khép lại với chiến thắng 7-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu trước đó, Thái Lan cũng vượt qua Campuchia với tỷ số 7-0. Sau hai lượt trận, Thái Lan và Việt Nam có cùng 6 điểm, nhưng đội Thái Lan tạm dẫn đầu bảng khi có hiệu số 14/0 so với 13/0 của Việt Nam.

Lượt trận cuối của bảng A diễn ra vào ngày 12-8, trận Việt Nam - Thái Lan mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Trúc Hương Bích Thùy Huỳnh Như Đội Thái Lan Hoàng Thị Loan Rung rinh Hải Yến Phút 65 Tuyển Việt Nam Lấn lướt

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn