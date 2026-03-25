Duy Mạnh tiếp tục được chọn làm thủ quân đội tuyển Việt Nam

Ngày 25-3, HLV Kim Sang-sik đã chọn ra ban cán sự của đội tuyển Việt Nam trước cuộc so tài với đội tuyển Bangladesh và đội tuyển Malaysia.

Qua đó, hậu vệ nhiều kinh nghiệm Duy Mạnh tiếp tục được tín nhiệm đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh là thủ quân của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và các trận vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua. Có thời điểm phong độ của anh khựng lại ở đội hình Hà Nội FC, nhưng thời gian qua Duy Mạnh đã trở lại phong độ tốt và cùng đội nhà thăng tiến ở V-League.

Hai đội phó của đội tuyển Việt Nam đợt này cũng là thủ quân ở các CLB, đó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Cả hai cũng là đội phó đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây và cũng như Duy Mạnh, họ đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Bangladesh vào lúc 19 giờ ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Ngay sau trận này, đội sẽ di chuyển đi Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia vào tối 31-3 ở vòng loại Asian Cup 2027.

