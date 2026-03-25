Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik vui mừng từ sự góp mặt của Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam đã bước sang ngày thứ 5 chuẩn bị cho hai trận đấu quốc tế vào dịp FIFA Days. Khởi đầu là trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vào tối 26-3 trước khi gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31-3.

Hai trận đấu với Bangladesh và Malaysia cũng là cơ hội cho HLV Kim Sang-sik giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.
Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vào ngày 25-3, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đồng thời cho biết đội đang có thêm nhiều phương án tấn công nhờ sự bổ sung lực lượng và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hướng đến mục tiêu chiến thắng không chỉ “làm nóng” cho trận gặp Malaysia sau đó 5 ngày mà còn là cơ hội để nâng cao thứ hạng trên BXH FIFA. “Chúng tôi đang trong quá trình phân tích để tìm ra cách đối phó tốt nhất. Mục tiêu của đội là hướng tới một kết quả tích cực và giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang-sik nói.

Ông Kim Sang-sik cùng HLV Cabrera của Bangladesh tại buổi họp báo trưa 25-3.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng khi có thêm những phương án mới trên hàng công, đặc biệt là sự góp mặt của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Ông Kim chia sẻ, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách vận hành hệ thống tấn công, có thể sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.

Đình Trọng và Văn Hậu cũng là những nhân tố đáng chú ý khi cả hai trở lại đội tuyển sau 3 năm bởi chấn thương (Văn Hậu) và phong độ thiếu ổn định (Đình Trọng). Ông Kim cho rằng cả hai đã thể hiện phong độ tốt tại V-League và xứng đáng được trao cơ hội, đồng thời kỳ vọng sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình sẽ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

QUỐC CƯỜNG

