Đội tuyển Việt Nam: Cửa mở cho ai?

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân ngày 9-11 với những khoảng trống đáng lo ở cả hai đầu sân. Hàng công thiếu những lựa chọn tốt nhất, trong khi Duy Mạnh phải nghỉ dài hạn sau phẫu thuật. HLV Kim Sang-sik đang đứng trước thời điểm cần mạnh dạn trao cơ hội cho những gương mặt mới.

Nhiều gương mặt trẻ nhiều khả năng có tên ở tuyển Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tìm thêm người ghi bàn

Chưa đầy một tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện thử nghiệm chiến thuật, HLV Kim Sang-sik phải giải quyết câu hỏi khá đau đầu: lấy ai để ghi bàn khi hàng công đang thiếu những lựa chọn tốt nhất?

Nguyễn Xuân Son vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương cơ đùi. Đỗ Hoàng Hên gặp vấn đề ở bắp chân, còn Nguyễn Tài Lộc dù đã trở lại thi đấu cho Ninh Bình vẫn chưa tìm được phong độ như mong muốn. Những ca chấn thương đến vào thời điểm đội tuyển cần ổn định lực lượng khiến kế hoạch của nhà cầm quân người Hàn Quốc ít nhiều bị xáo trộn.

Nguyễn Đình Bắc là một trong những cái tên được chờ đợi. Tốc độ, khả năng đột phá cùng sự táo bạo giúp tiền đạo trẻ tạo khác biệt ở những tình huống tấn công. Tuy nhiên, sẽ thiếu thực tế nếu đặt quá nhiều kỳ vọng ghi bàn lên vai Đình Bắc mà cái chính là cần người chia sẻ nhiệm vụ.

Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải vẫn là những phương án đáng cân nhắc, dù kinh nghiệm hay thành tích trong quá khứ chưa đủ bảo đảm một suất đá chính. Ai duy trì được phong độ, khả năng dứt điểm và sự ăn ý với đồng đội mới có cơ sở thuyết phục ban huấn luyện. Bên cạnh đó, Olaha Mạnh Đức cũng là cái tên đáng chú ý nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khoác áo đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik sẽ chọn đội hình mạnh nhất cho loạt trận giao hữu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều đáng nói, đội tuyển Việt Nam cần tìm lại sự đa dạng trong cách ghi bàn. Khi thiếu một trung phong có khả năng làm tường và kết thúc tốt, những pha xâm nhập từ tuyến hai, sự hỗ trợ của hai biên hay các tình huống cố định càng trở nên quan trọng. Phụ thuộc vào một cá nhân có thể giúp giải quyết một trận đấu, nhưng khó duy trì hiệu quả xuyên suốt giải lớn.

Gia cố hàng thủ

Nếu hàng công khiến ông Kim đau đầu vì bàn thắng, hàng thủ lại thiếu một chỗ dựa quen thuộc. Đỗ Duy Mạnh đã phẫu thuật sụn chêm đầu gối tại Mỹ hồi tháng 9 và cần thời gian dài hồi phục. Sự vắng mặt của trung vệ này khiến đội tuyển mất đi cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng chỉ huy và giữ sự ổn định cho tuyến phòng ngự.

Phạm Xuân Mạnh có thể được cân nhắc trong vai trò trung vệ lệch phải. Nguyễn Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh cũng là những lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, việc thay Duy Mạnh không đơn giản chỉ là tìm một cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt. Người được lựa chọn còn phải đọc tình huống nhanh, phối hợp ăn ý với đồng đội và biết cách tổ chức phòng ngự khi đối thủ tăng tốc.

Đó là lý do ông Kim cần tận dụng hai trận giao hữu sắp tới để kiểm tra những phương án khác nhau. Một hàng thủ có nhiều gương mặt mới rất dễ bộc lộ khoảng trống nếu thiếu sự liên lạc và hỗ trợ. Những sai sót ấy cần được nhận diện ngay từ các trận thử nghiệm.

Đình Bắc vẫn là chân sút tốt trên tuyển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau những vòng đấu đầu tiên của V-League 2026-2027, cơ hội cũng đang mở ra với các cầu thủ có phong độ tốt tại CLB. Ông Kim từng trao cơ hội cho những gương mặt mới, nhưng lần này việc lựa chọn càng cần dựa trên khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Một tuyển thủ quen thuộc không mặc nhiên giữ chỗ mà thi đấu sa sút, trong khi người đang chơi tốt xứng đáng được xem xét.

Hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan có thể chưa giải quyết hết những vấn đề của đội tuyển. Dù vậy, đây là dịp thích hợp để HLV Kim Sang-sik mạnh dạn kiểm tra lực lượng. Hàng công cần thêm người biết ghi bàn, hàng thủ cần một thủ lĩnh mới để không đau đầu ở thì tương lai.

GIA HUY