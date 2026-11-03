CAHN đủ sức “giải mã” Kyoto Sanga

CLB CAHN đang có khí thế cao ở đấu trường quốc tế. Ảnh: CHN

Đại diện Nhật Bản là thử thách đáng gờm, những cũng là đối thủ vừa sức cho thầy trò HLV Alexandre Polking chứng tỏ khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu Á.

CAHN vừa có chiến thắng đáng nhớ trên đất Trung Quốc, nhưng niềm vui ấy chưa đủ để đội bóng Thủ đô yên tâm. Sau ba lượt trận, họ mới có 3 điểm, đứng thứ 11 khu vực Đông Á. Trong khi đó, Kyoto Sanga đã giành 6 điểm, xếp thứ 6. Khoảng cách chưa quá lớn, nhưng để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, CAHN cần tận dụng những trận đấu trên sân nhà, trước mắt là cuộc tiếp đón đại diện J-League.

Thắng Cảng Thượng Hải 3-2 là kết quả đáng khích lệ, nhất là sau hai thất bại liên tiếp ở đầu giải. CAHN đã chơi một trận đầy quyết tâm, biết tận dụng cơ hội và bảo vệ thành quả trước sức ép của đối thủ. Tuy nhiên, thắng một trận đấu lớn là chuyện, duy trì được phong độ trước những đối thủ mạnh lại là thử thách khác. HLV Polking hiểu rằng các học trò cần thêm những màn trình diễn thuyết phục hơn.

Trận thắng Cảng Thượng Hải 3-2 ngay trên đất khách cho thấy CAHN đủ sức đương đầu với những đối thủ lớn tại AFC Champions League Elite 2026-2027. Ảnh: CHN.

Hàng công vẫn là nơi CAHN gửi gắm nhiều hy vọng. Leo Artur, Brayan Perea hay Alan đều có khả năng tạo khác biệt bằng kỹ thuật, tốc độ và những pha xử lý táo bạo. Khi phối hợp ăn ý, những cầu thủ này đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Vấn đề là trước một đội bóng Nhật Bản có tổ chức tốt, khoảng trống sẽ ít hơn, thời gian xử lý bóng cũng ngắn hơn. Chỉ cần chậm một nhịp, cơ hội có thể trôi qua.

Kyoto Sanga đến Hàng Đẫy với sự tự tin sau chiến thắng Newcastle Jets 5-2. Rafael Elias và Marco Tulio là những mũi tấn công mà hàng thủ CAHN phải đặc biệt dè chừng. Đại diện J-League có khả năng đá bóng nhanh, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốt những sai sót của đối phương. Không để đối thủ thoải mái triển khai thế trận, đội chủ nhà sẽ giảm tải đi những khó khăn.

CAHN từng nếm trải điều đó khi đối đầu Gamba Osaka và Kashima Antlers. Các đội bóng Nhật Bản thường chơi với cường độ cao, giữ cự ly đội hình tốt và rất nhanh trong những tình huống phản công. Vì thế, sự chắc chắn ở tuyến giữa và khả năng hỗ trợ phòng ngự của các cầu thủ tấn công sẽ đóng vai trò quyết định của chủ sân Hàng Đẫy.

HLV Polking và các cộng sự toan tính kỹ cho cuộc đón tiếp đội bóng đến từ J-League. Ảnh: CHN.

Đáng chú ý, HLV Polking còn phải giải bài toán thể lực khi CAHN liên tục thi đấu trên nhiều mặt trận. Lịch đấu dày khiến việc xoay tua nhân sự trở nên cần thiết, dù ông thừa hiểu sự thay đổi quá nhiều lại dễ ảnh hưởng đến sự ăn ý.

Dẫu vậy, CAHN có những lý do để tự tin. Chiến thắng trước Cảng Thượng Hải đã giúp tinh thần toàn đội khởi sắc, còn sân Hàng Đẫy luôn mang đến lợi thế đáng kể. Nhập cuộc tỉnh táo, chọn thời điểm tăng tốc và tận dụng tốt các cơ hội, đội bóng Thủ đô hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả thuận lợi.

Điều CAHN cần tránh là sự nóng vội. Trước một đối thủ giàu tính tổ chức như Kyoto Sanga, việc đẩy cao đội hình bằng mọi giá có thể tạo ra khoảng trống nguy hiểm phía sau. Chơi chủ động và giữ được thế trận để hạn chế sai lầm là cách mà đội chủ nhà dễ chọn lựa nhất.

ĐĂNG HUY