Đội tuyển Việt Nam: Chạy đua với thời gian trước FIFA ASEAN Cup 2026

Vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chỉ có quãng thời gian ngắn để chuẩn bị lực lượng cho FIFA ASEAN Cup 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục đối mặt những thử thách lớn trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm tập trung trở lại để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: ANH KHOA)

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, các giải vô địch quốc gia tại Đông Nam Á đã rầm rộ khởi tranh từ cuối tháng 8-2026. Giải VĐQG Malaysia khai màn sớm nhất vào ngày 21-8. Trong khi đó, Indonesia Super League, Thai-League và V-League của Việt Nam sẽ đồng loạt lăn bóng vào ngày 4-9 tới.

Theo lịch thi đấu mùa giải 2026-2027 được Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố, V-League chỉ diễn ra 2 vòng đầu tiên rồi tạm nghỉ để nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, sau khi vòng 2 kết thúc vào ngày 13-9, giải đấu sẽ tạm hoãn. Ngoại lệ duy nhất là trận đấu sớm vòng 3 giữa CLB Đồng Nai và CLB Công an Hà Nội (CAHN), được đẩy lên thi đấu ngày 20-9 nhằm tạo điều kiện để CAHN có thêm thời gian chuẩn bị tham dự AFC Champions League Elite.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm gặp lại Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026

Lịch thi đấu dày đặc khiến quỹ thời gian chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik trở nên vô cùng eo hẹp. Dự kiến, ngay sau ngày 13-9, các tuyển thủ sẽ lập tức hội quân và bước vào tập luyện. Toàn đội chỉ có khoảng một tuần rèn quân trong nước trước khi di chuyển sang Indonesia tham dự giải đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh từ ngày 24-9, buộc HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự phải tranh thủ từng ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất.

HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc ngay từ đầu mùa giải 2026-2027, nhằm rà soát phong độ của từng tuyển thủ cũng như những nhân tố mới để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Khu vực được ông quan tâm nhất là hàng phòng ngự. Việc Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật và chắc chắn vắng mặt càng khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng trong việc củng cố hàng thủ.

Ngày khai mạc mùa bóng mới tại các giải VD9QG trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: ASEANFOOTTBALL

Trước mắt, quỹ thời gian ít ỏi để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 buộc HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự phải tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng kỳ vọng các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất, bởi việc tập trung đội tuyển trong thời điểm V-League đang diễn ra khiến tình hình sức khỏe của cầu thủ khó lường.

QUỐC CƯỜNG