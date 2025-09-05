Đội tuyển quyền Anh Việt Nam không dự giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển quyền Anh (boxing) Việt Nam không tham dự giải vô địch thế giới được tổ chức tại Liverpool (Anh).

Giải vô địch thế giới của World Boxing đang diễn ra tại Liverpool (Anh). Ảnh: WB

Chúng ta không tham dự giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức tại Liverpool (Anh) từ ngày 4-9 tới 14-9. Đây là giải đấu do Tổ chức boxing thế giới (World Boxing) tổ chức. Hiện tại, hệ thống các giải trên thế giới do World Boxing và Liên đoàn boxing thế giới (AIBA) đang tổ chức theo các chương trình khác nhau.

Giải vô địch thế giới 2025 tại Liverpool (Anh) có 10 hạng cân nam, 10 hạng cân nữ đưa vào thi đấu, quy tụ võ sĩ của 67 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Khu vực Đông Nam Á có các đội Philippines và Singapore góp mặt giải này. Tổ chức World Boxing quy định bắt buộc VĐV phải kiểm tra giới tính bằng hình thức lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với người tham dự hạng mục nữ.

Trong khi đó ở hệ thống của IBA, giải boxing vô địch nam thế giới 2025 sẽ tổ chức vào tháng 11 năm nay. Trong tháng 3, đội tuyển boxing Việt Nam đã giành 1 HCĐ tại giải vô địch nữ thế giới 2025 từ kết quả thi đấu của Hà Thị Linh. Tại giải này, đội hình boxing Việt Nam tham dự gồm nhiều gương mặt quan trọng như Hà Thị Linh, Hoàng Ngọc Mai, Ngô Ngọc Linh Chi, Ngô Thị Mai Chúc, Nguyễn Huyền Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần Thị Tố Như, Võ Thị Kim Ánh.

Theo chương trình chuẩn bị chuyên môn, đội tuyển boxing Việt Nam dự kiến sẽ tập huấn nước ngoài trước khi tham dự SEA Games 33-2025 đồng thời thực hiện một số chương trình thi đấu cọ xát chuyên môn để có lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội.

