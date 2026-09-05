Đội tuyển nữ Việt Nam chạy đà tốt trước khi đấu tuyển Trung Quốc

Trong giai đoạn tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20, chiều 5-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu đầu tiên, gặp CLB nữ Jiangsu và thắng với tỷ số 1-0. Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên dưới triều đại của HLV Hoàng Văn Phúc.

Hải Yến, tác giả bàn thắng duy nhất đem thắng lợi về cho đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: ĐOÀN NHẬT)

HLV Hoàng Văn Phúc đã tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất, chủ yếu là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc. Trong 60 phút đầu tiên, ban huấn luyện chủ động duy trì đội hình để kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và sự phối hợp giữa các vị trí, trước khi thực hiện những điều chỉnh thử nghiệm các nhân tố mới.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo được lợi thế. Phút 14, Hải Yến ghi bàn mở tỷ số, đưa đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, hai đội thi đấu khá cân bằng. Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì tốt cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Hai trận giao hữu tại Tô Châu (Trung Quốc) rất quan trọng với HLV Hoàng Văn Phúc trong việc định hình bộ khung tốt nhất cho ASIAD 20.

Sang hiệp hai, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự. Từ phút 61 đến 87, lần lượt Thu Phương, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Loan, Tuyết Ngân, Lưu Hoàng Vân, Vũ Minh Hoa, Nhật Lan và Thúy Hằng được trao cơ hội vào sân.

Trong những phút còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn và bảo toàn thành công lợi thế. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành chiến thắng 1-0 trước CLB nữ Jiangsu.

Theo kế hoạch, ngày 9-9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc tại Tô Châu.

Nhận xét về đội tuyển nữ Việt Nam, HLV trưởng CLB nữ Jiangsu Miguel Santos cho biết: “Tôi nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam có tiềm năng rất tốt. Tôi nhận thấy đội tổ chức phòng ngự ổn định, đồng thời chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và khả năng phản công cũng rất hiệu quả”.

Theo ông Miguel Santos, đội tuyển nữ Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện khâu tổ chức tấn công, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng và sử dụng bóng để tạo ra khoảng trống, qua đó tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

KHÁNH VÂN