Nhận định CLB Công an TPHCM – Hà Nội FC, 18 giờ ngày 5-9: Áp lực đè nặng HLV Arthur

Trận thua đậm ở Siêu Cúp Quốc gia vừa qua đã sớm đẩy HLV Arthur Diles vào thế khó. Để lấy lại niềm tin, CLB Công an TPHCM sẽ buộc phải gượng dậy ngay trong cuộc tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ Hà Nội FC tại vòng mở màn LPBank V-League 2026-2027.

CLB Công an TPHCM liệu sẽ sớm trở lại hình ảnh mạnh mẽ vốn có? (Ảnh: VPF)

Trước thềm mùa giải mới, Công an TPHCM được kỳ vọng rất lớn khi kích hoạt hàng loạt "bom tấn" chuyển nhượng, đưa về dàn cầu thủ hùng hậu cùng tân HLV trưởng Arthur.

Chuyến tập huấn chất lượng tại Thái Lan càng làm người hâm mộ tin vào một diện mạo hủy diệt. Thế nhưng, gáo nước lạnh đã dội xuống ngay trận đầu mùa. Thất bại choáng váng 0-5 trước Công an Hà Nội ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia đã bóc trần hàng loạt lỗ hổng.

Sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự cùng lối chơi rời rạc, thiếu kết dính giữa các tuyến là những vấn đề nhức nhối mà HLV Arthur phải đối mặt. Không chỉ các nội binh chơi dưới sức, dàn ngoại binh đắt giá cũng chưa tìm được tiếng nói chung.

Trận thua đậm không chỉ chạm tự ái của đội bóng mà còn gieo rắc sự hoang mang cho người hâm mộ về hành trình sắp tới. Những ngày qua, áp lực đè nặng lên vai chiến lược gia người Australia khi ông vừa phải rà soát chiến thuật, vừa phải làm công tác tâm lý để vực dậy tinh thần chiến đấu cho các học trò.

Trái ngược với sự ồn ào của đội chủ nhà, Hà Nội FC lại có giai đoạn chuẩn bị khá lặng lẽ. Đại diện Thủ đô âm thầm rèn quân với mục tiêu tối thượng là trở lại vị thế đỉnh cao ngày xưa!

Sự tự tin của đội bóng áo tím có cơ sở vững chắc khi HLV Harry Kewell đã có trọn vẹn một năm làm quen và định hình triết lý bóng đá lên lối chơi của toàn đội.

Hoàng Hên cùng Hà Nội FC sẽ "đòi nợ" khi đã thua Công an TPHCM ở trận ra quân mùa bóng trước? (Ảnh: VPF)

Kỳ chuyển nhượng vừa qua cũng là lúc cựu danh thủ người Australia có đủ thời gian để thanh lọc và nâng cấp dàn ngoại binh ở các vị trí trọng yếu. Hà Nội FC lúc này là một tập thể gắn kết, sở hữu bản lĩnh và sự già giơ của những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết hay Nguyễn Thành Chung.

Xét về tương quan lực lượng, đây là một cặp đấu đầy duyên nợ và khá cân bằng. Công an TPHCM sở hữu dàn nhân sự có phần nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân, từ các ngôi sao nội, cầu thủ nhập tịch cho đến những ngoại binh sở hữu bản lý lịch ấn tượng. Tuy nhiên, Hà Nội FC lại nhỉnh hơn hẳn về tính hệ thống, sự đồng đều và kinh nghiệm trận mạc.

Được chơi trên sân nhà là lợi thế của Công an TPHCM, nhưng áp lực tâm lý phải thắng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Trong khi đó, một Hà Nội FC thực dụng và đầy toan tính dưới thời HLV Kewell sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ.

Dự đoán: 1-2

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