Hải Phòng - Ninh Bình: Ngày trở lại đầy cảm xúc của HLV Chu Đình Nghiêm

HLV Chu Đình Nghiêm của Ninh Bình mở đầu hành trình chinh phục danh hiệu V-League 2026-2027 bằng việc trở lại sân Lạch Tray để đối đầu với đội bóng cũ Hải Phòng vào cuối tuần này.

HLV Chu Đình Nghiêm có ngày trở lại Hải Phòng đầy cảm xúc. ẢNH: QUANG TIẾN

Gần 5 năm làm việc tại Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm được xem là một trong những chiến lược gia xuất sắc trong lịch sử CLB, với đỉnh cao là vị trí á quân V-League 2022. Nắm đội bóng với đa số là những cầu thủ còn lạ mặt đến từ nhiều nơi, thậm chí có những thời điểm phải làm mới đội hình, song ông Nghiêm bằng tài cầm quân của mình đã tạo nên một tập thể gắn kết, chiếm trọn niềm tin của các thành viên trong CLB và người hâm mộ.

Chính cách sống trọng tình cảm đã tạo điều kiện cho HLV Chu Đình Nghiêm chuyển sang làm quen đội bóng mới Ninh Bình.

Sau 3 tháng làm việc tại Ninh Bình, nhà cầm quân 54 tuổi đã định hình lối chơi sở trường kiểm soát bóng cho đại diện đến từ Cố đô Hoa Lư. Chuyến tập huấn tại Quảng Ninh cùng những kết quả giao hữu tích cực trước thềm V-League mang đến nhiều tín hiệu lạc quan cho toàn đội.

Ngoài ra, tiềm lực tài chính mạnh của Ninh Bình giúp ông Nghiêm được tạo điều kiện tốt nhất trong khâu chuẩn bị cho mùa giải mới. Đáng chú ý nhất, đội bóng đã gia hạn hợp đồng với đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức đến năm 2030.

Dẫu vậy, Ninh Bình sẽ đối diện với áp lực lớn hơn trong chuyến làm khách tại Hải Phòng (18 giờ, ngày 5-9). Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhận được sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ khi được nhận diện là một trong những ứng viên cho cuộc đua vô địch.

Làm việc tại một đội bóng đầy tham vọng như Ninh Bình chắc chắn tạo ra áp lực lớn hơn so với Hải Phòng, nhưng đó cũng là điều ông Nghiêm thích để chinh phục những giới hạn của bản thân.

Các cầu thủ Hải Phòng và Ninh Bình thi đấu giao hữu trước thềm V-League 2026-2027. ẢNH: QUANG TIẾN

Trong khi đó, Hải Phòng cũng đã chuẩn bị cho khả năng không còn HLV Chu Đình Nghiêm từ cuối mùa giải trước, khi đưa trợ lý Đặng Văn Thành lên tiếp quản CLB và tích lũy kinh nghiệm cho mùa giải mới. Dẫu vậy, so với mùa giải trước, ngoài việc chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, đội Hải Phòng cũng không còn những trụ cột như thủ môn đội trưởng Nguyễn Đình Triệu hay Triệu Việt Hưng.

Tuy nhiên, những tân binh như trung vệ Esteban Orozco, tiền đạo Makaric cùng Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Công Phương, Huỳnh Tuấn Vũ, Đào Tuấn Phong... được kỳ vọng sẽ bổ sung chất lượng chuyên môn, tăng chiều sâu và tạo thêm phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, đội bóng đất Cảng cơ bản hoàn thiện đội hình với những gương mặt mới ở cả 3 tuyến, phấn đấu vào tốp 5 chung cuộc.

Theo HLV Đặng Văn Thành, CLB Hải Phòng xác định xây dựng một tập thể đoàn kết, duy trì sự ổn định và nỗ lực trong từng trận đấu, hướng đến một mùa giải thi đấu hết mình và cống hiến, qua đó mang đến nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Ông Thành cũng quyết tâm cùng Hải Phòng giành kết quả khả quan trước đồng nghiệp đàn anh Chu Đình Nghiêm để tạo đà tâm lý tốt cho đội bóng khi đá trên sân nhà.

Dự đoán: Hải Phòng 1-1 Ninh Bình

HỮU THÀNH