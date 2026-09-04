Bóng đá Thái Lan ưu tiên FIFA ASEAN Cup hơn ASIAD 2026

Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị cho môn bóng đá ASIAD 2026 diễn ra chiều 4-9 tại sân Rajamangala (Bangkok), Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Charnwit Pholchivin xác nhận đội tuyển quốc gia được ưu tiên lựa chọn cầu thủ trước khi đội U23 chốt danh sách dự ASIAD 2026.

Đội tuyển quốc gia do HLV Anthony Hudson dẫn dắt sẽ sang Jakarta (Indonesia) dự FIFA ASEAN Cup từ ngày 25-9 đến 5-10. Trong khi đó, nội dung thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14-9, với trận chung kết được tổ chức vào ngày 3-10. Thái Lan vì thế không thể sử dụng cùng một lực lượng mạnh nhất cho cả hai giải đấu.

Phó Chủ tịch FAT Charnwit Pholchivin chia sẻ: “Chúng tôi đã lựa chọn phương án bảo đảm lực lượng cho đội tuyển quốc gia trước. Ba cầu thủ trẻ vừa tham dự ASEAN Cup 2026 là Seksan Ratree, Kakana Khamyok và Chaiyaphon Otton không có tên trong danh sách dự ASIAD, trong khi tiền đạo Teerasak Poeiphimai cũng không được triệu tập vào đội U23. Những gương mặt này nhiều khả năng sẽ được tính toán cho FIFA ASEAN Cup 2026”.

Ngược lại, U23 Thái Lan được xây dựng theo hướng trẻ hóa. Trong đó, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 Yotsakorn Burapha được giữ lại cho giải đấu tại Nhật Bản, đồng nghĩa anh sẽ không góp mặt cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ngoài tiền đạo Yotsakorn, hậu vệ Oussama Thiangkham cũng nằm trong nhóm cầu thủ được dành cho chiến dịch ASIAD 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 có ý nghĩa đặc biệt với Thái Lan, khi đây là giải đấu thuộc hệ thống FIFA và “Voi chiến” sẽ cử đội hình mạnh nhất tham dự. Những ngôi sao của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin cũng xác nhận sẵn sàng tham dự nếu được HLV trao cơ hội.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 Yotsakorn Burapha được Thái Lan ưu tiên cho ASIAD 2026 (ẢNH: SANTOS)

Quan trọng hơn, Thái Lan sẽ gặp lại đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup để tranh vé vào trận chung kết.

Trong khi đó, mục tiêu của U23 Thái Lan tại ASIAD 2026 được đặt thực tế hơn. Ông Charnwit thừa nhận: “Đội tuyển bóng đá nữ có cơ hội tranh huy chương sáng hơn đội U23 nam, còn đội nam trước mắt hướng đến việc vượt qua vòng bảng và tiến từng vòng”.

Ông nói thêm: “Về quá trình chuẩn bị, do hiện tại đang trong giai đoạn tiền mùa giải nên thể lực của các cầu thủ tương đối tốt, bởi họ vẫn thường xuyên tập luyện cùng CLB. Trong thời gian tập trung của đội tuyển nam, HLV Wang có lẽ sẽ tập trung chủ yếu vào chiến thuật và cách vận hành của đội, nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường tham dự ASIAD 2026”.

Tại ASIAD 2026, U23 Thái Lan nằm ở bảng A, cùng chủ nhà U23 Nhật Bản, U23 Kyrgyzstan và U23 Hồng Kông (Trung Quốc). “Voi chiến” sẽ cạnh tranh ngôi nhì bảng để nuôi hy vọng vào vòng tứ kết, bởi ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay Nhật Bản.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam.

HỮU THÀNH