Bóng đá trong nước

Duy Mạnh mất gần 1 năm để trở lại sân cỏ

SGGPO

Sáng 5-9 (giờ Việt Nam), trung vệ Đỗ Duy Mạnh thông báo ca phẫu thuật sụn chêm của anh tại Mỹ đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, ngôi sao của Hà Nội FC sẽ phải đối mặt với khoảng 9 tháng ngồi ngoài để điều trị và phục hồi chấn thương.

Duy Mạnh lạc quan sau ca phẫu thuật. Ảnh: FBNV
Duy Mạnh lạc quan sau ca phẫu thuật. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ dòng trạng thái đầy lạc quan: "Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, và đây là một thử thách nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực, tôi tin mình sẽ sớm vượt qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm, động viên và cổ vũ tôi trong suốt thời gian qua".

Chấn thương không đáng có này xảy đến với Duy Mạnh trong giai đoạn đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Do gặp vấn đề về sức khỏe, HLV Kim Sang-sik đã buộc phải gạch tên trung vệ kỳ cựu này vào phút chót nhằm giúp anh có thêm thời gian điều trị dứt điểm.

duy-manh-133.jpeg

Dù không thể cống hiến trên sân cỏ, Duy Mạnh vẫn thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục sang Mỹ phẫu thuật, anh không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà để trực tiếp đến khán đài tiếp lửa. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1996 còn tranh thủ ghé thăm và động viên các đồng đội tại các buổi tập.

Theo dự kiến, Duy Mạnh cần khoảng 9 tháng để tập phục hồi trước khi có thể đạt thể trạng tốt nhất để trở lại thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ chính thức lỡ hẹn với Hà Nội FC trong phần lớn mùa giải 2026-2027, đồng thời chưa thể sớm tái xuất trong màu áo của đội tuyển quốc gia.

Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

Duy Mạnh Kim Sang-sik Trị dứt Gạch tên Vào phút chót Xảy đến Hội quân Bỏ sót Lỡ hẹn ASEAN Cup

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn