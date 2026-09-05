Duy Mạnh mất gần 1 năm để trở lại sân cỏ

Sáng 5-9 (giờ Việt Nam), trung vệ Đỗ Duy Mạnh thông báo ca phẫu thuật sụn chêm của anh tại Mỹ đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, ngôi sao của Hà Nội FC sẽ phải đối mặt với khoảng 9 tháng ngồi ngoài để điều trị và phục hồi chấn thương.

Duy Mạnh lạc quan sau ca phẫu thuật. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ dòng trạng thái đầy lạc quan: "Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, và đây là một thử thách nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực, tôi tin mình sẽ sớm vượt qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm, động viên và cổ vũ tôi trong suốt thời gian qua".

Chấn thương không đáng có này xảy đến với Duy Mạnh trong giai đoạn đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Do gặp vấn đề về sức khỏe, HLV Kim Sang-sik đã buộc phải gạch tên trung vệ kỳ cựu này vào phút chót nhằm giúp anh có thêm thời gian điều trị dứt điểm.

Dù không thể cống hiến trên sân cỏ, Duy Mạnh vẫn thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục sang Mỹ phẫu thuật, anh không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà để trực tiếp đến khán đài tiếp lửa. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1996 còn tranh thủ ghé thăm và động viên các đồng đội tại các buổi tập.

Theo dự kiến, Duy Mạnh cần khoảng 9 tháng để tập phục hồi trước khi có thể đạt thể trạng tốt nhất để trở lại thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ chính thức lỡ hẹn với Hà Nội FC trong phần lớn mùa giải 2026-2027, đồng thời chưa thể sớm tái xuất trong màu áo của đội tuyển quốc gia.

KHÁNH VÂN