V-League 2026-2027: Đội Công an TPHCM thắng thuyết phục Hà Nội FC

Thêm một lần nữa, Công an TPHCM vượt qua Hà Nội FC ngay đầu mùa giải mới khi xuất sắc giành trọn 3 điểm bằng chiến thắng cách biệt 3-1 vào tối 5-9 trên sân Bình Dương, thuộc khuôn khổ vòng 1 LPBank V-League 2026-2027.

CLB Công an TPHCM khởi đầu mùa bóng thật ấn tượng qua chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Quá hiểu lối chơi của nhau và cùng hướng đến mục tiêu khởi đầu thuận lợi, cả hai đội chủ động nhập cuộc nhanh với thế trận tấn công cởi mở.

Trong những phút đầu, chính đội khách Hà Nội FC mới là bên tạo ra nhiều tình huống sóng gió hơn về phía khung thành của thủ môn Patrik Lê Giang – người được tin tưởng trao băng thủ quân của CLB Công an TPHCM mùa này thay cho Tiến Linh.

Thi đấu trám vào vị trí của Tuấn Hải (người vừa chuyển sang đầu quân cho Nam Định), chân sút trẻ Nguyễn Văn Tùng hoạt động đầy xông xáo trong vòng cấm đối phương.

Tiền đạo này liên tục gây sóng gió cho hàng thủ chủ nhà, đáng chú ý nhất là cú dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc ở phút thứ 11.

Thủ môn Văn Chuẩn cố gắng bắt bóng trong tầm kiểm soát của Khoa Ngô (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Sau khoảng 10 phút đầu chủ động lùi sâu đội hình để tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đội Công an TPHCM bắt đầu đẩy cao đội hình và lấy lại thế trận. Tốc độ và sự càn lướt của bộ ba Olaha, Tiến Linh cùng Lenn Minh Trần nhanh chóng phát huy sự lợi hại trong các pha phản công thần tốc.

Phút 26, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi Lenn Minh Trần có đường kiến tạo sắc nét để Tiến Linh băng vào bay người đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thua bất ngờ khiến tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Hà Nội FC chùn xuống rõ rệt. Những pha phối hợp mạch lạc ở đầu trận không còn được duy trì.

Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội khách khi hiệp hai mới bắt đầu được 5 phút. Từ một tình huống hãm thành, Quốc Cường tung cú sút xa đầy quyết đoán và hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Công an TPHCM.

Rơi vào thế bám đuổi, HLV Harry Kewell buộc phải tăng cường hỏa lực cho hàng công bằng việc rút tiền đạo trẻ Văn Tùng ra nghỉ để nhường chỗ cho ngoại binh Taggart ở phút 58.

Những điều chỉnh này nhanh chóng mang lại phản ứng. Không lâu sau đó, Andrew Jung đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhen nhóm lại hy vọng lật ngược thế cờ cho đại diện Thủ đô.

Đây là mùa thứ hai liên tiếp Hà Nội FC trắng tay trước Công an TPHCM ở trận ra quân (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đội khách tiếp tục tràn lên vận hành lối chơi tổng tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, khi những nỗ lực còn chưa kịp đơm hoa, hy vọng của Hà Nội FC đã bị dập tắt ở phút 83.

Từ một pha phản công sắc bén, Cummings tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Quan Văn Chuẩn, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho đội Công an TPHCM.

Trận thắng giòn giã ngày ra quân không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là lời khẳng định sức mạnh của Công an TPHCM trong chiến dịch cạnh tranh ngôi vương mùa giải năm nay.

QUỐC CƯỜNG