Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

Trong những ngày đầu năm 2026, toàn đội futsal nữ Việt Nam trở ra sân tập để chuẩn bị cho giải futsal Đông Nam Á 2026, giải đấu mà Thùy Trang và các đồng đội đang là đương kim vô địch.

Các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam trên sân tập ngày 19-1

Các cô gái futsal Việt Nam đã khép lại năm 2025 thật ấn tượng với tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 33, như một sự tiếp nối cho ngôi vô địch Đông Nam Á 2024 mà đoàn quân của HLV Đình Hoàng đạt được tại Philippines. Hai danh hiệu vô địch liên tiếp đã khẳng định vị thế số 1 của futsal nữ Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Chỉ ít ngày nghỉ sau khi kết thúc giải futsal nữ VĐQG 2026, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã trở lại tập trung từ ngày 18-1 tại TPHCM. Đợt tập trung này với lực lượng 20 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3-2026 tại Terminal Hall, Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Philippines và Australia, trong khi bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Nhận định về bảng đấu, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết việc phải thi đấu tại bảng có 4 đội sẽ tạo ra nhiều thách thức hơn do số lượng trận đấu nhiều hơn so với bảng A. “Myanmar và Philippines là những đối thủ mà đội tuyển vừa chạm trán tại SEA Games và đã có những bước tiến rõ rệt, trong khi Australia được đánh giá là đội bóng mạnh, có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam”.

Thủ quân Thanh Hằng chưa thể trở lại do chấn thương

Trong đợt tập trung lần này, ban huấn luyện triệu tập một số gương mặt mới vừa thể hiện tốt tại Giải futsal nữ vô địch quốc gia 2026. Theo HLV Nguyễn Đình Hoàng, đây là những vận động viên đáp ứng yêu cầu bổ sung cần thiết cho các vị trí còn thiếu. “Các cầu thủ mới cần thể hiện sự tích cực, tập trung cao độ trong tập luyện để sớm thích nghi và hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội”.

Về mục tiêu tại giải đấu, HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhấn mạnh toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt, trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới việc đạt được thứ hạng cao nhất tại giải.

QUỐC CƯỜNG