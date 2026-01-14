Thủ môn đội futsal U19 quốc gia phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối

Chiều 14-1, Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà cùng đại diện các phòng chức năng của VFF đã đến thăm và động viên thủ môn Đoàn Tuấn Phong của đội tuyển futsal U19 Việt Nam. Cầu thủ này vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối khi tham dự giải Đông Nam Á vào cuối năm 2025.

Bà Nguyễn Thanh Hà (thứ 3 từ trái sang) thay mặt lãnh đạo VFF đến thăm cầu thủ Đoàn Tuấn Phong tại bệnh viện sau khi phẫu thuật thành công.

Đoàn Tuấn Phong là một trong những thủ môn trẻ giàu tiềm năng của futsal Việt Nam và từng giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Giải vô địch futsal U20 quốc gia 2025 trong màu áo CLB U20 Thái Sơn Bắc. Ở cấp độ đội tuyển, Tuấn Phong là thủ thành số một của đội tuyển futsal U19 Việt Nam tham dự Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12-2025.

Tại giải đấu này, Tuấn Phong không may dính chấn thương điểm bám dây chằng chéo đầu gối trong trận bán kết gặp U19 Indonesia và buộc phải phẫu thuật. Theo đánh giá của đội ngũ y bác sĩ điều trị, thủ môn sinh năm 2007 cần tối thiểu 6 tháng để hồi phục chức năng trước khi có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Thay mặt VFF, Phó Tổng Thư ký Nguyễn Thanh Hà đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần và khích lệ Tuấn Phong giữ vững ý chí, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, kiên nhẫn trong quá trình phục hồi để sớm trở lại sân cỏ. Trước đó, 1 thủ môn khác cũng thuộc môn futsal là Hồ Văn Ý vào tháng 8-2025 cũng đã được phẫu thuật dây chằng chéo trước gối phải và hiện đang tích cực tập hồi phục.

