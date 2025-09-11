Đội nữ Thanh Hóa thuê chủ công người Mỹ thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia

Ngoại binh Leah Hardeman đạt được thỏa thuận với đội Thanh Hóa để tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: USVOLLEYBALL

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã đạt xong thỏa thuận để có chủ công Leah Hardeman sang Việt Nam tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa cho SGGP biết ngày 11-9: “Sau khi xem xét kỹ về các yêu cầu chuyên môn, chúng tôi đánh giá cầu thủ Leah Hardeman phù hợp. Đội bóng đạt được thỏa thuận để có tay đập này thi đấu vào tháng 10 tại Ninh Bình”.

Trước đó, HLV trưởng Bùi Huy Sơn cũng chia sẻ: “Đội bóng đang tập trung chuẩn bị chuyên môn. Chúng tôi hy vọng cầu thủ ngoại binh sẽ phù hợp với chiến thuật thi đấu được đội chuẩn bị”.

Leah Hardeman đã có kinh nghiệm thi đấu tại Italia, Pháp, Mỹ và Hy Lạp. Tay đập này được đánh giá có khả năng dứt điểm mạnh mẽ trong các tình huống bóng khó. Dù thi đấu vị trí chủ công nhưng cầu thủ người Mỹ chỉ có chiều cao khiêm tốn là 1m81. Cô từng có thời gian thi đấu bóng chuyền bãi biển. Theo kế hoạch, Leah Hardeman sẽ gia nhập đội nữ Thanh Hóa vào ngày 25-9. Chi phí chuyển nhượng cầu thủ người Mỹ không được đội Thanh Hóa tiết lộ.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội nữ Thanh Hóa đã thuê tay đập Thổ Nhĩ Kỳ Ceyda Aktas. Cầu thủ này có khả năng chuyên môn tốt tuy nhiên đội nữ Thanh Hóa chưa đạt được hiệu suất thi đấu tốt nhất nên tạm đứng vị trí thứ 6 với 2 trận thắng, 3 trận thua. Tại giai đoạn 2, đội Thanh Hóa phải đối đầu với 2 đội bóng mạnh là Hóa chất Đức Giang lào cai và Ngân hàng Công Thương. Sau 2 trận cuối của vòng bảng, đội Thanh Hóa sẽ xác định vị trí cuối cùng qua đó biết được cơ hội vào vòng chung kết hay tham dự lượt phân hạng. Ở mùa giải 2024, đội Thanh Hóa đã đứng hạng 4.

MINH CHIẾN