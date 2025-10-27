Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến có hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 33

Cục TDTT Việt Nam đã báo cáo Bộ VH-TT-DL trước khi ban hành quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025, dự kiến với hơn 1.000 thành viên.

Thể thao Việt Nam đang tập trung chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam và các quốc gia trong khu vực vẫn chưa công bố chính thức lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 vào thời điểm hiện tại. Theo tìm hiểu, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và các bộ phận chuyên môn thể thao thành tích cao, thể thao cho mọi người đã rà soát kỹ lực lượng từng thành viên dự kiến đăng ký thành phần Đoàn thể thao Việt Nam sang Thái Lan tranh tài từ đó báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. Dự kiến, số thành viên Đoàn thể thao Việt Nam là hơn 1.000 người.

Tại kỳ SEA Games 33-2025 này, ngoài lực lượng các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự bằng kinh phí nhà nước thì một số đội tuyển sẽ có thành viên tham dự bằng kinh phí xã hội hóa của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao chi trả. Trong số này, dự kiến lực lượng một số môn như bóng chày, leo núi thể thao, bowling, kéo co, trượt băng, trượt ván, teqball, võ thuật tổng hợp MMA, thuyền máy và thể thao điện tử - Esports tham dự bằng kinh phí xã hội hóa.

Trong chương trình báo cáo Bộ VH-TT-DL vào tháng 7 năm nay, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đã cho biết dự kiến Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 với lực lượng khoảng 971 thành viên. Chúng ta sẽ góp mặt trong nhiều môn thể thao như điền kinh, bơi, bóng đá, bắn súng, vật, taekwondo, karate, cử tạ, đấu kiếm, rowing, canoeing, đua thuyền truyền thống, TDDC, boxing, judo, jujitsu, bi sắt, wushu, muay, xe đạp, cờ vua, bắn cung, pencak silat, bóng bàn, thể dục aerobic, triathlon, bóng chuyền trong nhà, bóng ném, golf, bóng rổ, cầu mây, quần vợt, nhảy cầu, thể dục nghệ thuật, cầu lông, sailing, bowling, roller, trượt băng nghệ thuật, thể thao điện tử, bóng chày – bóng mềm, võ thuật tổng hợp MMA...

Các gương mặt chủ lực của thể thao Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu tại Thái Lan. Ảnh: MINH MINH

SEA Games 33-2025 sẽ khai mạc vào ngày 9-12 tại Bangkok (Thái Lan). Chỉ còn hơn 40 ngày nữa, Đại hội sẽ khởi tranh. Lúc này, lực lượng thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 gần như đã được xác định đầy đủ. Ưu tiên trên hết của lãnh đạo ngành thể thao là từng HLV, VĐV được đảm bảo tốt các chế độ để tham gia tranh tài giành kết quả cao nhất.

Tại báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn thể thao thành tích cao, nhà quản lý đã hướng đến mục tiêu phấn đấu đứng trong top 3 toàn đoàn tại SEA Games 33-2025. Chúng ta dự báo khả năng tranh chấp giành được tối thiểu 75 HCV ở các nội dung tham dự.

Nếu không có gì thay đổi, sau khi xem xét kỹ danh sách tham mưu từ Cục TDTT Việt Nam, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL sẽ ban hành quyết định chính thức thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 trong thời gian sớm nhất tới đây.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 1.003 thành viên. Chúng ta giành vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với kết quả 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ.

MINH CHIẾN