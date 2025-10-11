ĐKVĐ thế giới Femke Bol sẽ chuyển từ cự ly chạy 400m vượt rào sang chạy 800m

Nữ VĐV chạy các cự ly ngắn và vượt rào người Hà Lan - cô Femke Bol vừa mới thông báo vào hôm thứ Sáu rằng là, cô sẽ chuyển từ chạy cự ly 400m vượt rào (nội dung cô đang là ĐKVĐ thế giới) sang 800m và bắt đầu thi đấu ở nội dung thi đấu mới vào mùa giải năm sau.

Bol chuyển đổi nội dung thi đấu

Mặc dù ở cự ly chạy 400m vượt rào, cô gái 25 tuổi quê ở Amersfoort thường xuyên phải xếp sau Kỷ lục gia thế giới người Mỹ Sydney McLaughlin-Levrone; nhưng Bol vẫn có được những thành tích ấn tượng, dành cho sự nghiệp cũng rất thành công của mình.

Ngoài 2 lần giành tấm HCV ở Giải điền kinh vô địch thế giới (hồi năm 2023 tại Budapest và chiến thắng mới đây tại Tokyo), cô còn giành được 5 tấm HCV liên tiếp ở hệ giải Wanda Diamond League từ 2021-2025 trong cự ly thi đấu vốn là sở trường của bản thân.

“Tôi thật sự cảm thấy rất phấn khích - khi được chia sẻ chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình”, nữ VĐV đã từng 4 lần giành huy chương Olympic (1 HCV, 1HCB và 2 tấm HCĐ) viết trên tài khoản Instagram vốn có đến 685 ngàn người theo dõi của mình.

“Đây là một thay đổi lớn lao, đầy bất định và cũng vô vàn thử thách, nhưng tôi đã sẵn sàng để nỗ lực hết sức của chính mình, và sẽ luôn được vây quanh bởi một đội ngũ tuyệt vời, để tận hưởng hành trình mới mẻ này!”, Bol tâm sự gây hào hứng với CĐV...

Nhà ĐKVĐ Olympic cự ly chạy 800m người Anh - cô Keely Hodgkinson - đã rất là nhiệt thành chào đón “kình địch tương lai” đến với cự ly thi đấu đáng chú ý này. Hodgkinson cũng viết trên tài khoản Instagram: “Háo hức được chia sẻ vạch xuất phát!”.

Bol đã giành HCĐ ở cự chạy 400m vượt rào tại 2 kỳ giải Olympic gần nhất và đã góp phần đưa Hà Lan đến với tấm HCV ngoạn mục ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m tại Paris. Cô cũng là thành viên của đội tiếp sức nữ đã giành tấm HCB cùng giải đấu năm ngoái.

Ở kỳ Olympic Tokyo 2020 (nhưng diễn ra vào năm 2021), Femke Bol đạt thành tích 52.03 giây, xếp sau Dalilah Muhammad (Mỹ - HCB): 51.58, và đương nhiên là Sydney McLaughlin - giành HCV danh giá với với thành tích phá Kỷ lục thế giới là 51.46 Ở kỳ Olympic paris mùa Hè năm ngoái, cô cũng giành HCĐ với thành tích 52.15 giây, xếp sau Anna Cockwell (Mỹ - HCB): 51.87, và McLaughlin lại giành HCV cũng với thành tích tiếp tục phá sâu Kỷ lục thế giới ấn tượng: 50.37 giây. Bol đã hiểu về sự cách biệt...

Đối thủ chính của cô ở cự ly chạy 400m vượt rào (hay có thể gọi là “khắc tinh”), McLaughlin-Levrone, gần đây cũng đã thử sức ở một lĩnh vực mới, giành chiến thắng ở nội dung chạy 400m tại Giải vô địch thế giới vừa diễn ra ở Tokyo vào tháng trước.

Đ.Hg.