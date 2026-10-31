Derby thành Milan: Inter muốn bứt phá, AC Milan quyết ngáng đường

Trận derby thành Milan giữa AC Milan và Inter Milan tại vòng 10 Serie A mùa giải 2026-2027 sẽ diễn ra trên sân San Siro vào rạng sáng 1-11.

Derby thành Milan là cuộc chiến không khoan nhượng. Ảnh: THX

Không chỉ mang ý nghĩa danh dự, cuộc đối đầu này còn có thể tác động đáng kể đến cuộc đua vô địch giữa hai đội bóng cùng thành phố. Inter bước vào trận đấu với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A, trong khi AC Milan đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách 7 điểm với đối thủ. Phong độ của hai đội trước trận derby cũng có sự khác biệt rõ rệt: AC Milan vừa nhận thất bại 2-4 đáng tiếc trước Bologna, còn Inter tiếp tục duy trì mạch chiến thắng dù gặp không ít khó khăn trước Venezia.

AC Milan thiếu ổn định

AC Milan đang đối mặt với nhiều áp lực sau thất bại 2-4 trước Bologna ngay trên sân nhà San Siro. Trận thua này cho thấy đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn chưa thể duy trì sự tập trung và ổn định trong suốt 90 phút.

Dù bị dẫn bàn từ sớm, Rossoneri đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận khi Alphadjo Cisse lập cú đúp, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, hàng phòng ngự AC Milan lại bộc lộ nhiều khoảng trống trong hiệp hai, tạo điều kiện để Bologna lội ngược dòng.

Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của AC Milan kể từ đầu mùa. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau gần bốn năm họ để thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu tại Serie A trên sân nhà.

Kết quả không tốt khiến AC Milan thêm áp lực trong cuộc đua tại giải quốc nội. Đội bóng hiện đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, đồng thời mới giành được 3 điểm sau 3 trận tại Europa League. Vì vậy, một kết quả tích cực trước Inter sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc vực dậy tinh thần toàn đội.

Thành tích đối đầu gần đây mang đến cơ sở để Rossoneri tự tin. AC Milan đã thắng 5 trong 7 lần chạm trán gần nhất với Inter Milan và không để thua trong giai đoạn này.

Inter duy trì phong độ ấn tượng

Ở chiều ngược lại, Inter Milan đang cho thấy sự ổn định đáng kể. Đội bóng của HLV Cristian Chivu giành được 25 điểm sau 9 vòng đấu, qua đó giữ vị trí dẫn đầu Serie A.

Chiến thắng trước Venezia hồi giữa tuần tiếp tục củng cố vị thế của Nerazzurri. Dù gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, Inter vẫn giành trọn 3 điểm nhờ hai tình huống phản lưới nhà của đối thủ ở cuối trận.

Trước đó, Inter cũng thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại Fiorentina bằng hai bàn thắng muộn. Khả năng duy trì sức ép và tận dụng cơ hội trong những phút cuối đang trở thành điểm mạnh đáng chú ý của đội bóng này.

Thống kê cho thấy Inter đã có 5 lần lội ngược dòng giành chiến thắng sau 8 trận tại Serie A mùa này. Thành tích 25 điểm sau 9 vòng cũng là kết quả tốt nhất của đội bóng trong cùng giai đoạn kể từ đầu thế kỷ 21.

Sau khi giành chức vô địch Serie A và Coppa Italia mùa trước, Inter tiếp tục cho thấy tham vọng cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Inter nhỉnh hơn

AC Milan có lợi thế về thành tích đối đầu gần đây, đặc biệt là hai chiến thắng trước Inter tại Serie A mùa trước. Tuy nhiên, xét về tình hình hiện tại, Inter đang có sự chuẩn bị tốt hơn. Đội bóng duy trì hiệu suất thi đấu ổn định, sở hữu khả năng ghi bàn đa dạng và cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể trong những thời điểm khó khăn.

Derby thành Milan luôn chứa đựng nhiều bất ngờ bởi tính chất đặc biệt của trận đấu. AC Milan hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt nhờ động lực từ những lần đối đầu thành công trước đó.

Dẫu vậy, với phong độ hiện tại cùng sự ổn định trong lối chơi, Inter vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có cơ hội giành chiến thắng sít sao nếu tận dụng tốt những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Milan.

Dự đoán: Hai đội hòa nhau 2-2

PHẠM QUANG