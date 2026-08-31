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Đặng Anh Minh đóng góp HCV giúp đội TPHCM dẫn đầu giải cờ vua xuất sắc trẻ quốc gia 2026

SGGPO

Giành 30 HCV, các kỳ thủ cờ vua trẻ TPHCM xếp nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Giải cờ vua xuất sắc trẻ quốc gia 2026.

Kỳ thủ trẻ Đặng Anh Minh của cờ vua TPHCM. Ảnh: VNCHESS
Kỳ thủ trẻ Đặng Anh Minh của cờ vua TPHCM. Ảnh: VNCHESS

Ngày 31-8, Giải cờ vua xuất sắc trẻ quốc gia 2026 đã kết thúc tại Quảng Trị. Các kỳ thủ của 30 đơn vị tranh tài ở nhiều nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ tiêu chuẩn dành cho nam, nữ với bảng U6, U7, U8, U9, U11, U13, U15, U17 và U20.

Trong ngày cuối, kỳ thủ từng bảng đã chơi ván quyết định (ván 9) dành cho cờ tiêu chuẩn. Tại bảng U20 nam, 10 kỳ thủ đã thi đấu cờ tiêu chuẩn và Đặng Anh Minh (TPHCM) xuất sắc giành HCV, sau khi thắng kỳ thủ Võ Hoàng Quân (Hà Nội). Anh Minh đạt tổng 7,5 điểm sau 9 ván đấu.

Ngoài kết quả trên, các kỳ thủ TPHCM còn giành thêm các tấm HCV cờ tiêu chuẩn ở bảng U6 nữ (Trình Minh Anh), U8 nữ (Võ Hoàng Thanh Vy), U6 nam (Trần Thiên Khải), U8 nam (Dương Danh Phát), U11 nam (Lê Phan Hoàng Quân).

Trước đó, đội cờ vua trẻ TPHCM cũng đạt nhiều HCV trong nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp qua các bảng đấu.

Chung cuộc, đội cờ vua trẻ TPHCM giành 30 HCV, 32 HCB, 21 HCĐ xếp nhất toàn đoàn.

Sở hữu nhiều kỳ thủ trẻ có trình độ như Đầu Khương Duy, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Bình Vy, Nguyễn Xuân Phương, Đặng Lê Xuân Hiền,... nhưng đội Hà Nội chỉ xếp nhì với tổng thành tích 21 HCV, 15 HCB, 17 HCĐ.

Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là đội Cần Thơ (7 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ).

Năm nay, kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy (Đồng Nai) vắng mặt do thi đấu Giải vô địch trẻ Đông Á 2026 ở Trung Quốc trong cùng thời gian. Kết thúc bảng U18 nam tại giải này, Minh Duy đạt HCV cá nhân cờ nhanh, HCB cờ tiêu chuẩn và HCĐ cờ chớp.

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MINH CHIẾN

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