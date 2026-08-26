Bóng đá trong nước

Đà Nẵng lắp màn hình LED phục vụ người dân xem trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

SGGPO

Nhiều xã phường tại TP Đà Nẵng đã lắp đặt màn hình LED cỡ lớn tại khu vực công cộng để phục vụ người dân theo dõi trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc 20 giờ tối nay.

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Màn hình cỡ lớn được lắp tại Quảng trường 24-3 (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) trước giờ bóng lăn

Tại khu vực đô thị phía Nam TP Đà Nẵng, như công viên hồ Nguyễn Du (phường Tam Kỳ), Quảng trường 24-3 (phường Bàn Thạch), Công viên An Sơn (phường Hương Trà), màn hình LED kích thước lớn cùng hệ thống âm thanh đã được lắp đặt. Riêng phường Hương Trà còn tổ chức múa Lân - Sư - Rồng phục vụ các em nhỏ và tạo không khí trước giờ bóng lăn.

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Xã Nông Sơn lắp đặt màn hình cỡ lớn tại khu vực chợ đêm để phục vụ người dân

Ngược lên xã Nông Sơn, nhằm đáp ứng nhu cầu cỗ vũ của đông đảo người dân, địa phương cũng lắp đặt màn hình lớn tại khu vực chợ đêm.

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Các điểm chiếu trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được đảm bảo an ninh, trật tự

Còn tại xã miền núi Sơn Cẩm Hà, một màn hình LED cỡ lớn được dựng lên tại công viên của xã để bà con theo dõi trận chung kết.

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, hoạt động này nhằm kết nối người hâm mộ bóng đá và phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã. Địa phương cũng lên kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân đến tham dự.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Việt Nam Thái Lan Đà Nẵng ASEAN Cup 2026

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