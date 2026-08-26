Chung kết lượt về, Việt Nam - Thái Lan (FPT Play trực tiếp 20 giờ ngày 26-8): Tự tin giữ cúp ở lại sân Mỹ Đình

HLV Anthony Hudson khẳng định: “Chỉ cần 1 bàn thắng, mọi thứ sẽ khác”. Trên thực tế, Thái Lan đã khá gần bàn thắng ở trận lượt đi. Vì thế, sẽ không có bất ngờ nếu Thái Lan chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công ngay từ đầu trên sân Mỹ Đình. Nếu bị thủng lưới sớm, Việt Nam sẽ trở thành đội chịu áp lực tâm lý.

Đình Bắc (phải) trong trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Truyền thông Thái Lan liên tục tung các mũi tấn công tinh thần. Một mặt, họ tuyên bố Thái Lan chỉ đang sử dụng đội hình dự bị. Mặt khác, họ nhắc lại chiến tích 7 danh hiệu vô địch và nhấn mạnh việc Thái Lan chưa để thua Việt Nam tại sân Mỹ Đình trong 10 năm trở lại đây. Thất bại 1-2 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 diễn ra ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Ở chiều ngược lại, những con số thống kê vẫn đứng về phía Việt Nam. Thái Lan chưa từng thắng trận chung kết nào khi đá trên sân của Việt Nam.

Đội hình dự kiến * Việt Nam (3-4-3): Lê Giang Patrik; Phạm Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Hai Long, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên. * Thái Lan (3-4-3): Kampol Pathomakkakul; Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.

Trong khi đó, 2 lần Việt Nam giành chiến thắng tại Rajamangala cũng đều vô địch (2008, 2024). Hơn hết, là yếu tố phong độ. Từ năm 2018 đến nay, Việt Nam vào bán kết 5 lần, rồi 4 lần vào chung kết và đăng quang 3 lần. Trong 17 trận đã chơi ở các vòng knock-out từ đó đến nay, chỉ thua đúng 2 lần. Nói cách khác, Việt Nam đã quen chơi những trận đấu đỉnh cao, chưa kể thành tích 25 trận bất bại liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang-sik. Lợi thế 2 bàn cùng sân nhà cho phép Việt Nam chủ động hơn về cách tiếp cận, không nhất thiết đẩy cao tốc độ mà ưu tiên kiểm soát không gian, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trước trận chung kết lượt về với tuyển Thái Lan. ẢNH: ANH KHOA

Ở phía đối diện, HLV Anthony Hudson hiện đang đau đầu với những vấn đề trong phòng ngự. Thái Lan gần như không có phương án đối phó khi đối phương thực hiện các quả chuyền vượt tuyến vào sau lưng các trung vệ. Họ để thua 4 bàn trước Singapore và Việt Nam trong 2 trận gần nhất đều ở “tử huyệt” này. Trong hoàn cảnh phải tấn công để tìm bàn gỡ, các khoảng trống ấy càng trở nên dễ bị khai thác. Nói cách khác, Thái Lan chỉ còn duy nhất một chọn lựa đó là cố gắng tìm bàn thắng sớm để khỏa lấp điểm yếu phòng ngự và hy vọng Việt Nam sụp đổ tinh thần. Chỉ cần giữ được sự tập trung, kiểm soát được nhịp điệu và các vị trí chơi đúng sức thì nỗ lực của Thái Lan sẽ không đáng lo ngại và chiếc cúp ASEAN Cup 2026 sẽ ở lại sân Mỹ Đình.

* HLV Kim Sang-sik: "Các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị trong suốt 2 tháng qua để đạt mục tiêu tiến đến trận đấu cuối cùng này. Ở trận đấu này, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến hết mình để tạo ra một trận đấu tuyệt vời, mang đến những ký ức tốt đẹp cho mọi người. Chúng tôi chắc chắn không chủ quan. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức, tạo ra một trận đấu hay không chỉ cho người hâm mộ Việt Nam mà còn cho người hâm mộ Hàn Quốc. * HLV Anthony Hudson: Đội tuyển Thái Lan đến đây không chỉ để góp mặt cho vui hay chấp nhận buông xuôi khi đang bị dẫn 0-2. Chúng tôi đang sở hữu một đội hình trẻ, chất lượng nên không sợ hãi trước mọi hoàn cảnh, và quan trọng là không phải chịu quá nhiều áp lực. Bóng đá là cuộc chiến cảm xúc. Thế nên, việc của chúng tôi là ra sân với tâm thế không việc gì phải sợ hãi, tự tin thể hiện hết khả năng của mình. * Nguyễn Đình Bắc: Tôi và đồng đội rất hào hứng, quyết tâm cống hiến hết mình để tặng chiến thắng cho người hâm mộ. Chúng tôi không coi mình có lợi thế, mặc định trận đấu vẫn đang hòa 0-0 nên quyết tâm giành chiến thắng. Đôi chân của chúng tôi vẫn ở trên mặt đất. Dù ai đá chính, các cầu thủ cũng đều đồng lòng quyết tâm. QUỐC CƯỜNG ghi

ĐĂNG LINH