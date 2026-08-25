Việt Nam – Thái Lan (20 giờ, ngày 26-8): Khẳng định đẳng cấp đội đương kim vô địch

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026) sẽ chính thức khép lại vào tối ngày 26-8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận chung kết lượt về là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai kỳ phùng địch thủ đầy duyên nợ: Việt Nam và Thái Lan.

Đình Bắc là mối đe dọa thường trực lên hàng phòng ngự Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên thánh địa Rajamangala ở trận lượt đi đang mang lại lợi thế cực kỳ lớn cho đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Dù sự hưng phấn của người hâm mộ đang dâng cao, ban huấn luyện và các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung tối đa.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã đặc biệt nhắc nhở toàn đội cần giữ đôi chân trên mặt đất, bởi hành trình đến chiếc cúp vô địch vẫn còn 90 phút căng thẳng phía trước.

Trong chia sẻ trước trận đấu, Nguyễn Đình Bắc khẳng định: “Chúng tôi không coi mình có lợi thế, mặc định trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Tuyển Việt Nam làm mọi cách để giành chiến thắng. Đôi chân của chúng tôi vẫn ở trên mặt đất”.

Patrik Lê Giang chờ khép lại giải đấu hoàn hảo

Thực tế, đối thủ đáng ngại nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này là áp lực tâm lý của chính mình. Nếu không giữ được sự cái đầu lạnh, đội chủ nhà sẽ gặp thử thách lớn trước một tuyển Thái Lan đang ở thế không còn gì để mất.

Khi bị dồn vào đường cùng, "Voi chiến" chắc chắn sẽ bung hết sức mạnh với tâm lý đầy quyết tâm. Đây cũng là điều mà huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan – ông Hudson – đã thẳng thắn chia sẻ vào trưa 25-8.

Do điều lệ giải đấu năm nay không còn áp dụng luật bàn thắng sân khách, nhiệm vụ trọng tâm của tuyển Việt Nam là tiếp tục xây dựng một hệ thống phòng ngự kiên cố.

Sau màn trình diễn xuất sắc ở lượt đi, đặc biệt là sự vững chãi của thủ thành Patrik Lê Giang, nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát và không mạo hiểm đưa ra các điều chỉnh lớn.

Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Thái Lan đang phải đối mặt với áp lực tâm lý đè nặng. Trận thua trắng tại Bangkok đã khiến tinh thần của các cầu thủ suy giảm rõ rệt. Vẻ mặt âu lo hiện rõ trên khuôn mặt của các tuyển thủ xứ chùa Vàng từ khi đặt chân xuống sân bay cho đến buổi tập gần nhất.

Để lật ngược thế cờ và chạm tay vào cúp vô địch, Thái Lan bắt buộc phải ghi ít nhất 3 bàn thắng trên chảo lửa Mỹ Đình mà không để thủng lưới thêm.

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi kịch bản điên rồ đều có thể xảy ra. Sự nguy hiểm của Thái Lan khi quyết đấu với hơn 100% tinh thần ở thế chân tường là điều mà các cầu thủ Việt Nam tuyệt đối không được phép chủ quan.

Dự đoán: Việt Nam 2-1 Thái Lan

QUỐC CƯỜNG