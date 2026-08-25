Vé chợ đen chung kết Việt Nam - Thái Lan tăng cao, tuyển thủ khó mua cho người thân

Giá vé chợ đen trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam - Thái Lan đang tăng “phi mã”, khi nhiều loại vé được đẩy lên gấp 2-5 lần mệnh giá.

Các phe vé chào bán vé xem chung kết Việt Nam - Thái Lan trước trụ sở VFF (ẢNH: HỮU THÀNH)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào trưa 25-8 tại khu vực trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thị trường vé chợ đen đang nóng lên từng giờ. Một cặp vé có mệnh giá 1,5 triệu đồng được rao bán tới 8 triệu đồng/cặp, tức cao hơn 5 lần giá gốc.

Các loại vé khác cũng được đẩy giá mạnh. Vé mệnh giá 1,2 triệu đồng được rao khoảng 6 triệu đồng/cặp; vé 800.000 đồng có giá khoảng 4,5 triệu đồng/cặp, trong khi vé 500.000 đồng được chào bán 1,5 triệu đồng/cặp.

Mức giá này cho thấy sức nóng đặc biệt của trận chung kết, nhất là sau khi đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi. Nhu cầu vào sân Mỹ Đình của người hâm mộ rất lớn, trong khi lượng vé có hạn.

Vé xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tăng "phi mã" (ẢNH: HỮU THÀNH)

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường vé bên ngoài sôi động là VFF không tổ chức bán vé trực tiếp như trận bán kết lượt về với Malaysia. Toàn bộ vé trận chung kết được bán trực tuyến, khiến nhiều người không mua được vé chính thức phải tìm kiếm trên thị trường thứ cấp.

Khu vực đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ, đoạn trước sân Mỹ Đình và trụ sở VFF, xuất hiện nhiều phe vé. Khoảng một chục người bán vé đứng dọc tuyến đường dài khoảng 1 km, cầm trên tay nhiều xấp vé với các mệnh giá khác nhau và liên tục tìm khách. Chỉ cần một cổ động viên dừng lại hỏi giá, lập tức có 2-3 người tiếp cận, mời chào.

VFF khuyến cáo khán giả sau khi mua vé phải tự bảo quản vé và tuân thủ các quy định của ban tổ chức. Khán giả có thể bị từ chối vào sân nếu không đáp ứng quy định và sẽ không được hoàn tiền vé.

Phe vé chào bán cho một CĐV đi ô tô. Ảnh: HỮU THÀNH

Tuyển thủ cũng than “khó mua thêm vé”

Không chỉ người hâm mộ gặp khó trong việc tìm vé, các tuyển thủ Việt Nam cũng đang tranh thủ tìm kiếm thêm vé cho người thân. Đứng trước cơ hội chạm tay vào danh hiệu ASEAN Cup 2026, các cầu thủ đều mong muốn gia đình có mặt trên sân Mỹ Đình để cổ vũ và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp. Nhiều gia đình tuyển thủ dự kiến di chuyển về Hà Nội trong ngày 25 và 26-8 để tiếp lửa đội tuyển.

VFF tặng cho mỗi tuyển thủ một cặp vé mời ở khán đài A, đồng thời hỗ trợ mua thêm vé. Tuy nhiên, số lượng vé được phân bổ vẫn khó đáp ứng nhu cầu thực tế của các thành viên đội tuyển khi nhiều cầu thủ muốn có thêm người thân, bạn bè đến sân.

Trao đổi với cầu thủ Đình Bắc, tiền đạo này cũng than khó vì vé đang “hot”. Ở buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, điện thoại của ông nhận được nhiều tin nhắn xin vé, nhưng có lẽ “tôi phải tắt máy”.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.

HỮU THÀNH