Chủ nhà Việt Nam tổ chức hoành tráng lễ bế mạc ASEAN Cup 2026

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ có những chương trình âm nhạc và rước quốc kỳ khổ lớn theo phong cách World Cup 2026.

tập luyện chương trình bế mạc ASEAN Cup 2026 (CLIP: HỮU THÀNH)

Tối nay 26-8, sân Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á khi Việt Nam tổ chức lễ bế mạc và trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan. Nhiều nghi thức được xây dựng theo phong cách các giải đấu lớn, trong đó nổi bật là màn rước hai quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan phiên bản cỡ lớn trên sân.

Hàng trăm tình nguyện viên sẽ tham gia đưa hai lá quốc kỳ vào sân trước khi các cầu thủ hai đội thực hiện nghi thức chào sân, cử quốc ca và nghe lời giới thiệu của MC. Cách tổ chức này gợi nhớ bầu không khí của World Cup 2026 vừa diễn ra ở Mỹ - Canada - Mexico.

Lễ bế mạc World Cup 2026 được tổ chức theo phong cách World Cup. ẢNH: HỮU THÀNH

Trước giờ bóng lăn, chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút cũng được dàn dựng công phu. Ca sĩ Tùng Dương là nghệ sĩ biểu diễn chính thức với hai ca khúc “Đường đến ngày vinh quang” của cố nhạc sĩ Trần Lập và “Khát vọng vinh quang”, sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tối 25-8, dù bầu trời Hà Nội đổ mưa, nhưng ê-kíp thực hiện chương trình vẫn miệt mài chạy thử chương trình tại sân Mỹ Đình để hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Ngoài ra, chương trình trao cúp được giữ kín bí mật để tạo bất ngờ cho người hâm mộ cũng như tôn vinh cho đội tuyển đăng quang tại giải đấu.

Công tác an ninh sẽ được tăng cường từ đầu giờ chiều 26-8. Dự kiến có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Sức chứa gần 40.000 chỗ của sân Mỹ Đình được dự báo sẽ lấp đầy, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận “siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á.

HỮU THÀNH