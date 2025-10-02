Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam khiến CLB TPHCM đánh rơi chiến thắng

Siêu phẩm của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi ở phút 83 khiến CLB TPHCM bị đội chủ nhà Đồng Tháp cầm hòa 1-1 tại vòng 3 Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Hữu Khôi (Đồng Tháp, áo vàng) ghi siêu phẩm vào lưới CLB TPHCM. ẢNH: CAO TOÀN

Dù làm khách, nhưng các cầu thủ CLB TPHCM tiếp cận trận đấu tốt hơn. Đến phút 46, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương được thi đấu hơn người, khi Bùi Ngọc Thịnh bên phía Đồng Tháp nhận thẻ vàng thứ hai. Trọng tài Phan Văn Tuấn xác định Ngọc Thịnh có pha đánh nguội với Nguyễn Công Thành (CLB TPHCM) nên lập tức truất quyền thi đấu cầu thủ này.

Ba phút sau, Công Thành có cơ hội ghi bàn nhưng lại không thắng được thủ môn Nguyễn Nhật Trường trong thế đối mặt. Đến phút 79, chính Công Thành mang về quả phạt đền cho đội khách khi bị Hồ Văn Duy Bảo phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Đoàn Hải Quân không phạm sai lầm để ghi bàn thắng mở điểm.

Cao trào của trận đấu đến ở phút 83. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Hữu Khôi bắt volley một chạm, đưa bóng ghim vào góc xa, làm tung lưới CLB TPHCM. Bàn gỡ hòa 1-1 của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã làm vỡ òa cầu trường Cao Lãnh, đồng thời giúp Đồng Tháp giữ lại được 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Niềm vui của các cầu thủ Khánh Hòa. ẢNH: TÂM HÀ

Đồng Tháp tạm vươn lên xếp thứ 9 với 2 điểm, trong khi CLB TPHCM tụt xuống đứng thứ 3 với 5 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng. Bởi ở trận đấu sau đó, Khánh Hòa vượt qua Đại học Văn Hiến với tỷ số đậm 4-1, qua đó tạm vươn lên đứng thứ 2 với 6 điểm.

Ngôi đầu tạm thời thuộc về Đồng Nai với 7 điểm. Ở trận đấu muộn nhất của ngày 2-10, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đánh bại đội khách Phú Thọ với cùng tỷ số 4-1.

Vào lúc 18 giờ tối mai (3-10), vòng 3 Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026 sẽ đồng loạt diễn ra 3 cặp đấu còn lại giữa Trẻ PVF-CAND gặp Bắc Ninh, Thanh Niên TPHCM đối đầu Quảng Ninh, và Quy Nhơn United tiếp đón Long An.

HỮU THÀNH