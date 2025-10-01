Khởi đầu chật vật của Quy Nhơn United

Chưa thắng trận đấu nào kể từ khi bước vào mùa giải 2025-2026, Quy Nhơn United đối diện với áp lực rất lớn trong cuộc tiếp đón Long An thuộc vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia (18 giờ, ngày 3-10).

Quy Nhơn United (áo xanh) đối diện áp lực phải thắng đội khách Long An (áo đỏ, trắng). ẢNH: ANH TRẦN

Là đội duy nhất rớt hạng V-League, Quy Nhơn United vẫn được đánh giá cao trong cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng cho mùa giải tới. Điều này đến từ việc đội chủ sân Quy Nhơn đã giữ chân thành công đội trưởng Cao Văn Triền, sở hữu không ít cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu tại V-League như Nguyễn Thanh Thụ, Lê Thanh Phong, Trần Văn Thái, Lê Nguyễn Thanh Vị hay ngoại binh Thaileon, cùng với sự trở lại của HLV Bùi Đoàn Quang Huy trong vai trò Giám đốc Kỹ thuật.

Thậm chí, cựu Chủ tịch Võ Văn Thư ở lễ xuất quân cũng khẳng định CLB sẽ cố gắng vì một mùa giải thành công với mục tiêu giành vé thăng hạng.

Tuy nhiên, màn khởi đầu của Quy Nhơn United chỉ mang đến nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang dừng bước ngay từ vòng sơ loại Cúp Quốc gia, chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 trận đầu tiên tại hạng Nhất. Trong thất bại mới nhất trước Quảng Ninh, Thaileon còn sút hỏng quả phạt đền.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả không tốt của Quy Nhơn United nằm ở sự kết dính giữa các cầu thủ trẻ được mượn từ HAGL cùng với những thành viên khác trong đội. Điều đó khiến hệ thống phòng ngự để lộ những kẽ hở, khi CLB đã nhận đến 4 bàn thua sau 3 trận. Kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trẻ cũng là điểm khuyết, bởi Quy Nhơn United từng hai lần đánh rơi chiến thắng dù có lợi thế dẫn trước. Còn 3 bàn thắng của đội chủ sân Quy Nhơn chỉ được thực hiện bởi những cầu thủ từng thi đấu V-League.

Quy Nhơn United quyết tâm đi tìm chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026

Trên bảng xếp hạng, Quy Nhơn United tạm đứng thứ 10 với 1 điểm, nhưng chỉ hơn vị trí cuối bảng của Đồng Tháp về chỉ số phụ. Nếu không thắng được Long An ở vòng 3 tới đây, khả năng thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đứng “đội sổ” hoàn toàn có thể xảy ra.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều cơ sở để tin rằng Quy Nhơn United sẽ vượt khó và hoàn thành mục tiêu 3 điểm, nhất là khi đối thủ Long An được xem là “vừa miếng” với đội bóng đất Võ. Hai đội từng chạm trán nhau ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia, Quy Nhơn United khi đó là đội khách nhưng đã có bàn thắng dẫn trước và chỉ dừng bước sau loạt sút luân lưu. Thế trận mà Quy Nhơn United tạo ra cũng giằng co với Long An.

Có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, vấn đề mà Giám đốc Kỹ thuật Bùi Đoàn Quang Huy, HLV Trịnh Duy Quang và cả đội trưởng Văn Triền cần làm là xốc lại tinh thần cho toàn đội. Bởi muốn cải thiện cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự, Quy Nhơn United phải có tinh thần thoải mái, gạt bỏ những trận đấu không tốt trước đó để trở lại với sự tập trung cao nhất trong cuộc tiếp đón Long An. Nếu khâu chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, sẽ không có gì bất ngờ nếu Quy Nhơn United tìm được chiến thắng đầu tiên.

Nên ngay cả khi Long An vừa tiếp đà hưng phấn nhờ chiến thắng trước Đồng Tháp ở vòng trước, đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Linh vẫn được dự báo sẽ có chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” tại Quy Nhơn. Đội khách hướng đến 1 điểm đã là thành công, bởi Long An cũng từng thua trắng 0-2 trước Khánh Hòa ở trận sân khách đầu tiên tại mùa giải 2025-2026.

Vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn diễn ra 5 cặp đấu khác. Cụ thể, 3 trận cầu giữa Đồng Tháp - CLB TPHCM (16 giờ), Khánh Hòa - Đại học Văn Hiến (17 giờ) và Đồng Nai - Phú Thọ (18 giờ) diễn ra vào ngày 2-10. Trong khi ngày 3-10 có các trận Trẻ PVF-CAND - Bắc Ninh (18 giờ) và Thanh Niên TPHCM - Quảng Ninh (18 giờ).

HỮU THÀNH