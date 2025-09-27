Đội hạng Nhất Bắc Ninh thắng nhờ quả phạt đền gây tranh cãi

Tại vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, Bắc Ninh giành chiến thắng đầu tay khi vượt qua Khánh Hòa sát nút 1-0. Tuy nhiên, 3 điểm quý giá của đội chủ nhà lại bị phủ bóng bởi tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi từ trọng tài.

Các cầu thủ Bắc Ninh có chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: BACNINH FC

Sau trận hòa thất vọng trước Thanh Niên TPHCM ở ngày ra quân, áp lực phải giành chiến thắng đặt lên các cầu thủ Bắc Ninh rất lớn. Vì thế, các học trò của HLV Paulo Foiani nhập cuộc quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 16, Lê Sỹ Minh sút trúng cột dọc, cảnh báo khung thành Khánh Hòa. Ba phút sau, Kaina Nunes dứt điểm tung lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 58. Trong tình huống xâm nhập vòng cấm Khánh Hòa, Phan Văn Hiếu ngã xuống sau khi bị hậu vệ Đỗ Trường Trân bên phía đội khách thực hiện động tác xoạc. Trọng tài Lê Thanh Tùng xác định phạm lỗi và liền chỉ tay vào chấm phạt đền cho Bắc Ninh.

Pha bóng dẫn đến Văn Hiếu của Bắc Ninh (áo vàng) ngã xuống trong vòng cấm của Khánh Hòa

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cầu thủ và ban huấn luyện Khánh Hòa. Đội khách cho rằng, Trường Trân chưa hề chạm vào người Văn Hiếu, bởi chân xoạc của cầu thủ Khánh Hòa đã rút lại và cầu thủ Bắc Ninh chủ động ngã.

Dù vậy, trọng tài Lê Thanh Tùng cùng các trợ lý không thay đổi quyết định. Chính Văn Hiếu thực hiện thành công quả phạt đền, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Bắc Ninh kể từ khi bước lên chơi chuyên nghiệp. Với 4 điểm sau 2 vòng, thầy trò HLV Foiani tạm xếp nhì bảng, chỉ kém đối thủ trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng là Đồng Nai về hiệu số phụ.

Đại học Văn Hiến đón nhận thất bại trước á quân Đồng Nai. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cũng trong chiều 27-9, đội khách Đồng Nai phải rất vất vả mới vượt qua Đại học Văn Hiến với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng của Lưu Tự Nhân đầu hiệp 2 giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành 1,5 suất lên chơi tại V-League mùa tới.

Vòng 2 sẽ khép lại vào chiều tối 28-9 với hai cặp đấu còn lại giữa CLB TP HCM gặp Trẻ PVF-CAND và Quảng Ninh đối đầu Quy Nhơn United.

HỮU THÀNH