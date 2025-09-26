Lão tướng 37 tuổi mang chiến thắng về cho đội hạng Nhất Long An

Tiền vệ sinh năm 1988 Nguyễn Thanh Hải ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội khách Đồng Tháp, mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Lão tướng Thanh Hải ăn mừng bàn thắng cho Long An. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 57, khi Lê Nhựt Huy (Đồng Tháp) phạm lỗi với Nguyễn Anh Tài (Long An) trong vòng cấm của đội khách. Trọng tài Đỗ Thành Đệ có góc quan sát rất rõ và ngay sau cú va chạm đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, cựu binh Thanh Hải ghi bàn mở tỷ số cho Long An.

Vẫn như một thói quen, Thanh Hải nhảy santo sau khi ghi bàn. Các đồng đội chạy đến chúc mừng pha lập công thứ hai của tiền vệ này tại mùa giải 2025-2026. Trước đó, cựu cầu thủ Đà Nẵng đã ghi bàn vào lưới Quy Nhơn United tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia. Ở tuổi 37 và từng có hơn 1 năm không thi đấu chuyên nghiệp, nhưng Thanh Hải vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn ổn định của mình.

Thời gian còn lại của trận đấu, hệ thống phòng ngự Long An chơi đầy kín kẽ và tập trung, bảo toàn tỷ số 1-0 đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc. Ba điểm đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 tạm đưa Thanh Hải cùng các đồng đội vươn lên vị trí thứ 3, trong khi Đồng Tháp tụt xuống đứng thứ 11 với vỏn vẹn 1 điểm.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại góp công giữ chiến thắng ở lại cho Long An. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu muộn ngày 26-9, Thanh Niên TPHCM tạo nên cú sốc khác khi cầm hòa chủ nhà Phú Thọ với tỷ số 2-2. Thậm chí, các cầu thủ 17, 18 tuổi của HLV Võ Hồng Phúc còn dẫn trước 2 bàn nhờ các pha lập công của Sales Da Silva Victor và Võ Trần Minh Vũ (mới 17 tuổi).

Chỉ tiếc rằng điểm yếu về kinh nghiệm đã khiến Thanh Niên TPHCM bị Yago Ramos và Nguyễn Trọng Bảo gỡ lại 2 bàn. Trong đó, pha lập công ấn định tỷ số của Trọng Bảo được thực hiện ở phút 90+7, cùng thời điểm Cao Văn Lai của đội khách nhận thẻ đỏ từ trọng tài Hà Văn Thức. Cả hai đội hiện có 2 điểm sau 2 trận hòa, trong đó Phú Thọ đứng thứ 4 và Thanh Niên TPHCM xếp ngay sau một bậc.

Từ ngày 27 đến 28-9, vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ diễn ra với bốn cặp đấu còn lại giữa Đại học Văn Hiến - Đồng Nai, Bắc Ninh - Khánh Hòa (ngày 27-9), CLB TPHCM - Trẻ PVF-CAND và Quảng Ninh - Quy Nhơn United (ngày 28-9).

HỮU THÀNH