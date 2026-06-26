Cung thủ TPHCM giành 11 HCV tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các cung thủ đã thi đấu tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: BCVN

Ngày 25-6 đã khép lại giải bắn cung vô địch trẻ quốc gia trên địa điểm tranh tài tại thành phố Cần Thơ. Trong 62 bộ huy chương được đưa vào thi đấu năm nay, giới chuyên môn ghi nhận nhiều gương mặt trẻ đã để lại dấu ấn xuất sắc và triển vọng phát triển thành tích trong tương lai.

Trong đó, cung thủ trẻ của TPHCM đã giành được 11 HCV, 4 HCV, 7 HCĐ và có 4 kỷ lục mới thiết lập từ những nội dung đã thi đấu.

Các thành tích HCV của đội tuyển TPHCM có tại nội dung đồng đội cung 1 dây nữ nhóm tuổi U21 (Bế Thu Thủy, Dương Thái Bảo Ngân, Đoàn Ngọc Hân), đấu loại cung 1 dây nữ U21 (Bế Thu Thủy), đấu loại cung 1 dây nữ U18 (Đoàn Ngọc Hân), toàn năng cung 1 dây nữ U21 (Bế Thu Thủy), toàn năng cung 1 dây nữ U18 (Đoàn Ngọc Hân), 60m cung 1 dây nữ U18 (Đoàn Ngọc Hân), 50m cung 1 dây nữ (Đoàn Ngọc Hân), 40m cung 1 dây nữ U21 (Bế Thu Thủy), 40m cung 1 dây nữ U18 (Đoàn Ngọc Hân), 30m cung 1 dây nữ (Đoàn Ngọc Hân), 40m cung 1 dây nam U21 (Dương Hoàng Vinh). Trong đó, cá nhân cung thủ Đoàn Ngọc Hân là người thiết lập 4 kỷ lục mới tại giải từ những nội dung đã thi đấu.

Các cung thủ TPHCM giành vị trí nhì toàn đoàn giải năm nay. Ảnh: BCVN

“Giải vô địch trẻ quốc gia đã là cuộc thi đấu quan trọng để chúng tôi tìm kiếm thêm VĐV có triển vọng tiếp tục đầu tư chuyên môn tương lai đối với các nội dung của cung 1 dây và cung 3 dây…”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân trao đổi. Việc có 16 kỷ lục mới được thiết lập và 18 kỷ lục đã bị phá từ thành tích thi đấu của VĐV trẻ tại giải năm nay đã cho thấy phong độ cao của các cung thủ trẻ cả nước.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đội Hà Nội đứng thứ nhất với 28 HCV, 23 HCB và 20 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về đội Vĩnh Long với 7 HCV, 10 HCB và 16 HCĐ trong khi hạng 4 thuộc về đội Quảng Ninh với 6 HCV, 2HCB, 12 HCĐ. Toàn giải đã có 10 đơn vị tranh tài. Các đội Cần Thơ, Phú Thọ không giành được HCV.

MINH CHIẾN