Công an TPHCM - Nam Định: Kéo dài mạch bất bại trên sân nhà?

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất chính là điểm tựa để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hy vọng tìm kiếm điểm số trước đương kim vô địch Nam Định tại vòng 6 V-League 2025-2026 (19g15, ngày 13-9).

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tiếp đón Nam Định ở trận cầu dự báo đầy khó khăn. ẢNH: ĐÌNH VIÊN

V-League 2025-2026 sẽ trở lại vào tuần sau với các trận đấu thuộc vòng 4. Tuy nhiên, Công an TPHCM phải thi đấu sớm vòng 6 để tạo điều kiện cho Nam Định có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu Á, sẽ khởi tranh vào giữa tuần tới.

Trong quãng nghỉ FIFA Days tháng 9, đại diện đến từ ngành công an tiếp tục giữ khối lượng tập luyện đều đặn, xen kẽ những trận giao hữu để các cầu thủ duy trì phong độ lẫn cảm giác thi đấu. Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, Công an TPHCM vẫn kéo mạch chiến thắng trên sân nhà Thống Nhất khi đã giành 6 điểm tuyệt đối, trong đó có việc vượt qua ứng viên Hà Nội FC ở trận ra quân. Đây chính là điểm tựa để người hâm mộ của Công an TPHCM hy vọng vào các cầu thủ “con cưng” sẽ vượt qua thử thách sắp tới.

Cơ hội giành điểm số của Nguyễn Tiến Linh cùng đồng đội là có, nếu nhìn vào khả năng phòng ngự lỏng lẻo của Nam Định. Mới 3 trận, nhưng thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã nhận đến 4 bàn thua. Sự xuất hiện của trung vệ Đặng Văn Tới vẫn chưa thể giúp HLV Vũ Hồng Việt cải thiện điểm yếu cho CLB.

Nam Định có chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu chuẩn bị cho gặp Công an TPHCM. ẢNH: LÂM THỎA

Tuy nhiên, khả năng dứt điểm cũng chính là vấn đề lớn của Công an TPHCM. Thậm chí, chính Tiến Linh bị chỉ trích dữ dội vì bỏ lỡ các cơ hội ở trận gặp HAGL, để rồi HLV Lê Huỳnh Đức phải lên tiếng bảo vệ học trò. Ngoài ra, ông Đức cũng cần nâng cấp hệ thống phòng ngự cho CLB, bởi Nam Định dù sao cũng đang sở hữu hàng công được đánh giá cao tại V-League. Chỉ cần một kẽ hở, nguy cơ thủ môn Patrik Lê Giang phải nhận bàn thua là rất lớn.

Với Công an TPHCM, một kết quả hòa trước Nam Định được xem là thành công, nhưng nếu điều này xảy ra thì Nam Định khó lòng chấp nhận. Bởi đội bóng thành Nam sẽ đối diện với khả năng bị nhóm dẫn đầu như Ninh Bình hay Viettel FC nới rộng khoảng cách về mặt điểm số. Nên nhớ rằng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở mùa giải này sẽ chinh chiến trên 4 mặt trận và họ sắp bước vào lịch thi đấu dày đặc.

Nam Định hiện có 6 điểm nhờ hai chiến thắng trước Hải Phòng và PVF-CAND. Nhưng cách mà Nguyên Mạnh cùng đồng đội giành lấy 3 điểm khá chật vật, khi bị dẫn trước ngay trên sân nhà. Còn khi thi đấu trên sân khách, đội bóng thành Nam lại thua ngược trước đội thuộc nhóm cuối bảng là SLNA. Vậy nên, chuyến làm khách tại sân Thống Nhất tới đây được cảnh báo “lành ít, dữ nhiều” với đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt.

Dự đoán: Công an TPHCM 1-1 Nam Định

Tin liên quan Bùi Vĩ Hào trở lại sân tập, để ngỏ khả năng dự SEA Games 33

HỮU THÀNH