Bùi Vĩ Hào trở lại sân tập, để ngỏ khả năng dự SEA Games 33

Tin vui đến với người hâm mộ khi tuyển thủ Bùi Vĩ Hào đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội tại Becamex TPHCM, hy vọng được CLB đăng ký ở giai đoạn II mùa giải 2025-2026.

Niềm vui của Bùi Vĩ Hào khi trở lại tập luyện cùng đồng đội

Những ngày vừa qua, bầu không khí tại Becamex TPHCM trở nên tích cực hơn khi hai trụ cột Hồ Tấn Tài và Vĩ Hào đã ra sân tập luyện trở lại cùng thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức.

Trên kênh truyền thông, Becamex TPHCM đăng tải những bước chạy đầu tiên của Tấn Tài và Vĩ Hào. Cả hai nở nụ cười khi thực hiện bài chạy bộ cùng đồng đội, giữ vững tinh thần lạc quan để bước vào chặng nước rút trong quá trình tập phục hồi sức khỏe.

Với riêng Vĩ Hào, Becamex TPHCM còn chào đón “gà nhà” trở lại bằng dòng trạng thái nên thơ: “Cơn mưa chiều chỉ làm cỏ thêm xanh, sương chỉ làm không khí thêm ngầu, còn phần nóng bỏng thì để Bùi Vĩ Hào lo. Chào mừng anh trở lại”.

Trước đó, Tấn Tài đã phẫu thuật thành công tái tạo dây chằng chéo trước vào giữa tháng 1-2025, sau khi bị chấn thương dây chằng đầu gối phải trong trận bán kết ASEAN Cup 2024 gặp Singapore.

Còn Vĩ Hào gặp chấn thương khi cùng Becamex Bình Dương (tên gọi trước đây của Becamex TPHCM) chuẩn bị cho vòng tứ kết Cúp quốc gia 2024-2025. Chấn thương của tiền đạo sinh năm 2003 được chẩn đoán phức tạp hơn, khi bị tổn thương dây chằng và gãy xương mắt cá ngoài, xương chày mác. Ca phẫu thuật cho tiền đạo quê An Giang được tiến hành hồi đầu tháng 4-2025.

Việc Tấn Tài và Vĩ Hào trở lại sân tập không chỉ mang đến niềm vui và phấn khởi cho cá nhân, mà còn cả với Becamex TPHCM lúc này. Đội bóng đến từ Thủ hy vọng hai trụ cột sẽ sớm bình phục hoàn toàn chấn thương, từ đó có thể điền tên cả hai tham dự giai đoạn II của mùa giải 2025-2026.

Hồ Tấn Tài (trái) cùng Vĩ Hào (phải) hy vọng được Becamex TPHCM điền tên ở giai đoạn II mùa giải 2025-2026

Trong đó, sự kỳ vọng dành cho Vĩ Hào là lớn hơn cả. Bởi vào đầu tháng 12 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Nhưng qua trao đổi, hiện khả năng Vĩ Hào có kịp dự SEA Games 33 hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Phía Becamex TPHCM cũng không muốn cầu thủ của mình bị “đốt cháy giai đoạn” điều trị. Trước mắt, Vĩ Hào tiếp tục duy trì tập vật lý trị liệu ở một cơ sở y tế trên huyện Bình Chánh (cũ) vào buổi sáng, đến chiều ra sân tập cùng đồng đội.

Nếu lỡ SEA Games 33, Vĩ Hào sẽ phấn đấu có tên trong danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 7 đến 25-1-2026 tại Saudi Arabia. Trong những ngày qua, tiền đạo của Becamex TPHCM thông qua màn hình nhỏ đã theo dõi, cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Becamex TPHCM đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025-2026 gặp đội chủ nhà Đồng Nai vào ngày 14-9. Dự kiến trước đó một ngày, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức sẽ di chuyển đến Bình Phước.

HỮU THÀNH