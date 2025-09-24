Cơ thủ Việt Nam tranh vé vớt, nuôi hy vọng đi tiếp tại giải thế giới

Dương Quốc Hoàng là cơ thủ Việt Nam duy nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp, trong khi Phạm Phương Nam sẽ phải bước vào trận “sinh tử” ở nhánh thua để níu hy vọng đi tiếp tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

Cơ thủ Phạm Phương Nam nuôi hy vọng đi tiếp tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 ở nhánh thua. ẢNH: TÂM HÀ

Tối 23-9, vòng cuối của nhánh thắng Giải vô địch thế giới 10 bi nam - 2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship đã khép lại tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM).

Trong ngày thi đấu quan trọng này, cơ thủ pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng đối đầu với đối thủ Naoyuki Oi (Nhật Bản). Trận đấu diễn ra căng thẳng từ đầu đến cuối, khi cả hai rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Ở set đầu tiên, dù có cơ hội kết thúc ván nhưng Hoàng “Sao” lại mắc lỗi ở thời điểm then chốt, để thua 3-4 và bị dẫn 0-1.

Không nao núng, Quốc Hùng vùng lên mạnh mẽ ở set 2, thắng áp đảo 4-1 để cân bằng tỉ số. Ở set quyết định, cả hai phải phân định thắng thua bằng loạt penalty. Tại đây, cơ thủ quê Quảng Ninh đã xuất sắc hoàn thành cả 4 lượt đánh, trong khi đối thủ chỉ thành công 3 lần. Thắng chung cuộc 2-1, Hoàng “Sao” chính thức ghi tên vào vòng loại trực tiếp 1/16.

Hoàng "Sao" là cơ thủ Việt Nam duy nhất vào vòng đấu loại ở nhánh thắng. ẢNH: TÂM HÀ

Trái ngược niềm vui của Quốc Hoàng là nỗi buồn thất bại của đồng nghiệp Phạm Phương Nam. Đại diện nước chủ nhà không thể tạo bất ngờ khi đối đầu với cơ thủ kỳ cựu người Philippines Effrey De Luna. Thi đấu dưới áp lực lớn và trước đối thủ vượt trội về kinh nghiệm, Phương Nam thất bại 0-2 và rơi xuống nhánh thua.

Phương Nam vẫn còn cơ hội sửa sai khi bước vào trận đấu cuối cùng nhánh thua gặp Moritz Neuhausen (Đức) vào ngày 24-9. Đây sẽ là trận đấu quyết định việc Phương Nam có thể cùng Quốc Hoàng góp mặt ở vòng loại trực tiếp hay không.

Cùng thời điểm, nhiều cơ thủ tên tuổi như Ko Ping Yi, Shane Van Boening, Aloysius Yapp, Konrad Juszczyszyn... đều giành chiến thắng và điền tên vào vòng loại trực tiếp.

Cơ thủ Nguyễn Bích Trâm không tạo được bất ngờ tại Giải nữ quốc tế mở rộng 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Trong khi 32 cơ thủ còn lại sẽ tranh tài tại vòng cuối nhánh thua để xác định 16 tấm vé cuối cùng để đi tiếp. Ngoài Phương Nam, nhiều cái tên lớn như Joshua Filler, Albin Ouschan, Jonas Souto hay Eklent Kaci cũng sẽ phải chiến đấu để giành vé vớt.

Còn tại Giải nữ quốc tế mở rộng 2025 cùng tổ chức địa điểm, 4 đại diện của Việt Nam gồm Nguyễn Bích Trâm, Đinh Thị Thanh Nga và Dương Yến Vi đều dừng bước sau lượt trận cuối của nhánh thua. Kristina Tkach, vợ của cơ thủ nổi tiếng Fedor Gorst, cũng bất ngờ sớm kết thúc hành trình.

Chuỗi sự kiện billiards quốc tế đang diễn ra tại TPHCM là lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, bao gồm Giải vô địch thế giới 10 bi nam, Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng và Giải đôi nam nữ quốc tế đã kết thúc trước đó. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), riêng giải vô địch 10 bi nam có quỹ thưởng 250.000 USD, với 70.000 USD dành cho nhà vô địch.

HỮU THÀNH