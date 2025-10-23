CLB nữ TPHCM sở hữu 6 ngoại binh trước thềm Cúp CLB nữ châu Á

Để hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng Cúp CLB nữ châu Á 2025-2026 trước mắt, CLB nữ TPHCM thống nhất ký hợp đồng trong 2 tháng với 6 ngoại binh.

Trung vệ ngoại binh cao 1m80 Aubrey Goodwill của CLB nữ TPHCM. ẢNH: TÔ AN

Theo quy định tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, mỗi đội bóng tham dự được đăng ký tối đa 6 ngoại binh và phải nộp danh sách sơ bộ trước ngày 16-10. Dưới sự quan tâm và hỗ trợ từ đơn vị chủ quản cũng như các đơn vị đồng hành, CLB nữ TPHCM đã hoàn tất hồ sơ cho 6 ngoại binh.

Cụ thể, 4 cầu thủ đến từ Mỹ gồm cặp trung vệ Aubrey Goodwill, Gorman Chloe cùng 2 tiền vệ Sakura Yoshida và Tatiana Mason. Hậu vệ cánh Ouni Samia (người Tunisia) và tuyển thủ Pakistan Maria Khan (sinh sống tại Mỹ) là 2 ngoại binh còn lại.

Trong đó, Tatiana Mason đã khoác áo CLB nữ TPHCM tại vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025. Bước vào vòng bán kết, Aubrey Goodwill, Sakura Yoshida và Maria Khan cũng xuất hiện trong sơ đồ chiến thuật của HLV Đoàn Thị Kim Chi. Với việc có đến 4 ngoại binh từng sát cánh cùng CLB nữ TPHCM ở mùa giải trước, họ sẽ không mất nhiều thời gian để bắt nhịp trở lại với đội bóng có đại bản doanh tại Tao Đàn.

Công việc quan trọng của HLV Đoàn Thị Kim Chi là nhanh chóng giúp hai tân binh Gorman Chloe và Ouni Samia hòa nhập với toàn đội. Mùa trước, Gorman Chloe khoác áo Aalborg BK tại Giải nữ hạng Nhất Đan Mạch, trong khi Ouni Samia từng cùng Al-Nassr giành chức vô địch Giải nữ Saudi Arabia 2023-2024. Đợt tập huấn tại Hà Nội từ ngày 27-10 đến 5-11 sẽ là cơ hội để các cầu thủ cũ và mới của CLB nữ TPHCM gắn kết, hiểu nhau hơn cả trong và ngoài sân cỏ.

Trước mắt, CLB nữ TPHCM sẽ tham dự vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026 từ ngày 13 đến 19-11. Do đó, ban lãnh đạo đã thống nhất ký hợp đồng có thời hạn 2 tháng với 6 cầu thủ ngoại. Sau khi kết thúc vòng bảng, tùy vào thành tích của đội, năng lực của các ngoại binh và tình hình thực tế lúc đó, CLB sẽ xem xét việc có tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM tạo điều kiện tốt nhất cho CLB nữ TPHCM tham dự Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

Việc CLB nữ TPHCM được tạo điều kiện ký hợp đồng với 6 ngoại binh đã phần nào giúp người hâm mộ đội bóng yên tâm hơn. Bởi trước đó gần 2 tháng, HLV Đoàn Thị Kim Chi từng bày tỏ sự lo lắng khi đội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lực cầu thủ nước ngoài do những yếu tố khách quan.

Trong thời gian tập huấn tại Hà Nội, CLB nữ TPHCM sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. Sau đó, toàn đội trở lại TPHCM để tham dự Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. Theo tìm hiểu, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ được tạo điều kiện đóng quân tại Trung tâm Thể thao Thành Long, nơi có sân cỏ tự nhiên phục vụ tập luyện.

CLB nữ TPHCM nằm ở bảng A và có lịch thi đấu lần lượt gặp Stallion Laguna (Philippines, ngày 13-11), Lion City Sailors (Singapore, 16-11) và Melbourne City (Australia, 19-11). Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 3 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Trở lại sân chơi châu lục với tư cách là đội đoạt huy chương đồng ở mùa giải trước, đồng thời vừa bảo vệ thành công ngôi hậu tại Giải nữ VĐQG, CLB nữ TPHCM quyết tâm hướng đến việc tạo nên kỳ tích tiếp theo ở mùa giải 2025-2026.

Một ngày sau khi kết thúc vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, HLV Đoàn Thị Kim Chi, HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng cùng các cầu thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Cù Thị Huỳnh Như, Quách Thu Em và Trần Thị Thu Thảo của CLB nữ TPHCM sẽ hội quân trở lại với đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị tham dự SEA Games 33.

HỮU THÀNH