CLB nữ TPHCM I lập kỷ lục ở giải nữ VĐQG

Các cầu thủ Hà Nội vẫn không thể ngăn cản đội TPHCM I lần thứ 15 đăng quang ngôi VĐQG.

Ở vòng đấu hạ màn chiều 13-10, CLB nữ TPHCM I chỉ cần một điểm trước Hà Nội để lên ngôi hậu. Trận cầu trên sân Thanh Trì diễn ra căng thẳng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này vừa đủ giúp cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cán đích với 21 điểm, hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp 2 điểm và giữ vững ngôi vô địch.

Danh hiệu năm nay tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của CLB nữ TPHCM I trong suốt một thập kỷ qua. Dưới thời HLV Đoàn Thị Kim Chi, đội bóng thành phố mang tên Bác không chỉ duy trì phong độ ổn định mà còn liên tục sản sinh thế hệ kế cận, từ các trụ cột như Huỳnh Như, Thùy Trang cho đến những gương mặt trẻ như K’Thủa. Chính sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp họ đứng vững trước mọi thách thức.

Về phía Hà Nội, đội bóng thủ đô có quyền tiếc nuối. Họ từng nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, thậm chí có quyền tự quyết nếu thắng CLB nữ TPHCM I ở lượt cuối. Tuy nhiên, sự bế tắc trong khâu ghi bàn cùng kinh nghiệm dày dạn của đối thủ khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Dẫu không thể lật đổ thế thống trị của CLB nữ TPHCM I, màn trình diễn mùa này cho thấy Hà Nội đang tiến gần hơn bao giờ hết đến ngôi vô địch. Cuộc đua song mã giữa hai đội hứa hẹn sẽ còn tiếp diễn, tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho bóng đá nữ Việt Nam ở các mùa giải tới.

Đội phong cách: CLB nữ TPHCM I Vua phá lưới: Phạm Hải Yến (Hà Nội) Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Thị Thùy Trang (CLB nữ TPHCM I) Thủ môn xuất sắc: Khổng Thị Hằng (Than KSVN)

Diễn biến 90 phút tranh tài rất gay cấn, phản ánh đúng tính chất của trận đấu giữa hai đội mạnh nhất giải

Huỳnh Như cùng các đồng đội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau mùa giải được đánh giá cam go nhất

Nỗi buồn của Hải Yến, Thanh Nhã sau trận đấu

Cùng với đó là niềm vui của Huỳnh Như và các đồng đội

Ban tổ chức trao thưởng cho đội hạng Ba, Than KSVN

Hà Nội giành ngôi Á quân

Cúp vô địch thuộc về TPHCM I

HƯƠNG NGUYỄN