Than KSVN khiến Hà Nội bất an

Than KSVN nhiều hy vọng giành ngôi Á quân

Chiều 12-10, Than KSVN bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là 3 điểm để nuôi hy vọng bám đuổi nhóm đầu. Tuy nhiên, Hà Nam chơi kiên cường, khiến đội bóng vùng mỏ gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng duy nhất của trận đấu chỉ đến ở phút 61. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Trúc Hương bật cao đánh đầu ghi bàn, mang về chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quý giá cho đội bóng vùng mỏ.

Kết quả này giúp Than KSVN có 19 điểm, chính thức góp mặt trong top 3 và thậm chí có cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ nhì nếu Hà Nội (18 điểm) không thể vượt qua CLB nữ TPHCM I (20 điểm) trong trận “chung kết” của mùa giải vào ngày 13-10. Áp lực đang dồn lên vai đội bóng thủ đô khi chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến họ rơi xuống vị trí thứ ba chung cuộc.

Ở trận đấu sớm cùng ngày, Thái Nguyên T&T vẫn nuôi hy vọng giành vị trí trong nhóm dẫn đầu khi chạm trán CLB nữ TPHCM II. Dù đối phương chủ động phòng ngự số đông, thầy trò HLV Văn Thị Thanh vẫn duy trì thế trận tấn công chủ động. Phút 85, Đỗ Thị Thúy Nga mở tỷ số bằng cú đánh đầu cận thành, trước khi tuyển thủ quốc gia Bích Thùy ấn định thắng lợi 2-0 chỉ 4 phút sau đó.

Chiến thắng này giúp Thái Nguyên T&T có 17 điểm, nhưng vẫn chưa đủ để chen chân vào nhóm ba đội dẫn đầu. Cuộc đua vô địch vì vậy còn lại hai cái tên sáng giá nhất là CLB nữ TPHCM I và Hà Nội. Trong khi Huỳnh Như và các đồng đội nắm quyền tự quyết thì Hà Nội buộc phải thắng nếu không muốn bị Than KSVN vượt mặt ngay ở vòng đấu cuối.

Theo lịch thi đấu, trận đấu khép lại Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 giữa CLB nữ TPHCM I với Hà Nội sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 13-10 trên sân Thanh Trì. Ngay sau đó sẽ là Lễ Bế mạc và trao giải cho các đội và cá nhân có thành tích xuất sắc.

HƯƠNG NGUYỄN