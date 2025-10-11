Trận đấu ‘tiền tỷ’ ở ngày hạ màn giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025

Vòng 10 diễn ra trong hai ngày 12 và 13-10 sẽ quyết định ba thứ hạng chung cuộc của giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. Đáng chú ý là cuộc so tài giữa đội TPHCM I và Hà Nội mang tính chất như trận chung kết của mùa giải.

Huỳnh Như và CLB TPHCM I đến gần danh hiệu VĐQG lần thứ 14. Ảnh: VFF

Cục diện cho 3 ngôi vị cao nhất phải đợi đến lượt trận cuối cùng mới xác định. Đang đứng thứ tư, Thái Nguyên T&T thất thế nhất trong cuộc đua tốp 3 khi đang kém đội phía trên 2 điểm. Tuy nhiên, cô trò HLV Văn Thị Thanh chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để níu kéo hy vọng. TPHCM II không phải quá xuất sắc để Thái Nguyên T&T không hy vọng vào 3 điểm. Có thể thấy, Thái Nguyên T&T chơi khá tốt trong vài trận gần đây. Bích Thùy vẫn là gương mặt đáng để “chọn mặt gửi vàng”.

Trong khi đó, đang đứng thứ ba nên nếu thua, Than KSVN sẽ có thể bị rơi xuống vị trí thứ tư một khi Thái Nguyên T&T thắng trận. Áp lực phía sau nhưng Than KSVN vẫn thấy cơ hội để cán đích ở vị trí thứ nhì nếu thắng PP Hà Nam, đồng thời, Hà Nội bại trận. Trước khi trông chờ Hà Nội thua TPHCM I, Than KSVN buộc phải thắng PP Hà Nam. So về tương quan lực lượng cũng như phong độ, đội bóng vùng Mỏ được đánh giá cao hơn so với PP Hà Nam. Vấn đề của Than KSVN là dứt điểm. Ở lượt đi, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải cũng bế tắc trong các pha hãm thành nên đành phải chấp nhận hòa 0-0. Nếu không giải quyết được tốt khâu săn bàn, Than SKVN có thể sẽ phải nhận thêm một trận hòa tương tự.

TPHCM I chỉ cần hòa ở trận cuối cũng đủ để bảo vệ ngôi vô địch

Tâm điểm của vòng 10 là cuộc đọ sức giữa TPHCM I và Hà Nội. Hơn kém nhau 2 điểm nên đây được coi là trận “chung kết” tranh chức vô địch. Hà Nội buộc phải thắng trong lúc TPHCM I chỉ cần hòa là đủ. TP.HCM I thống trị giải nữ VĐQG khi vô địch 9/10 giải gần nhất trong lúc, Hà Nội từ chỗ đứng số 1 trong bảng tổng sắp với 10 chức vô địch, đành phải lùi lại vị trí số 1 cho TPHCM I (13 chức vô địch) sau 10 năm liên tục không có 1 danh hiệu. Nhưng bây giờ là cơ hội để đội bóng Thủ đô tìm lại ánh hào quang.

Có thể thấy, chất lượng đội hình của 2 đội là cao. Đẳng cấp và kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc của cầu thủ TPHCM I và Hà Nội là ngang ngửa khi sở hữu nhiều tuyển thủ Quốc gia như Hải Yến, Thanh Nhã (Hà Nội), Huỳnh Như, Thùy Trang (TPHCM I)… Trong trận quyết định này, đội nào tỉnh táo hơn trong tổ chức phòng ngự cũng như tấn công thì có cơ hội nhiều hơn để giành chiến thắng. Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau 2-2. Đó là trận hòa đáng tiếc của Hà Nội bởi dẫn trước 2 bàn nhưng sự quật khởi của TPHCM I bằng cú đúp bàn gỡ của Huỳnh Như.

Lịch thi đấu vòng 10 Ngày 12-10 15g30, sân S3-PVF: Thái Nguyên T&T – TPHCM II 16g00, sân Thanh Trì: PP Hà Nam – Than KSVN Ngày 13-10 16g00, sân Thanh Trì: Hà Nội – TPHCM

CAO TƯỜNG