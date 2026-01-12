Hà Nội FC sang Thái Lan tập huấn

Tiếp bước Ninh Bình khi xuất ngoại sang Singapore tập huấn hồi đầu năm, Hà Nội FC cũng đang có chuyến tập huấn tại Thái Lan trong giai đoạn chuẩn bị khi chờ V-League 2025-2026 trở lại vào cuối tháng 1.

David Fisher (bên phải) đang cùng Hà Nội FC tập huấn tại Thái Lan.

Chuyến tập huấn được đánh giá là bổ ích cho Văn Quyết và các đồng đội khi sẽ gặp hai CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc, thay vì chọn các CLB của Thái Lan thi đấu. Đoàn quân của HLV Harry Kewell sẽ lần lượt so tài với Nara FC – đội bóng đang thi đấu ở J.League 3 vào ngày 14-1. Sau đó 1 ngày, đội sẽ tiếp tục đối đầu với Seoul E-Land – đội bóng đang thi đấu ở K.League 2.

Nara FC và Seoul E-Land được xem là những “quân xanh” chất lượng của Hà Nội FC. Chuyến tập huấn 10 ngày và thi đấu giao hữu lần này sẽ giúp Hà Nội FC “hâm nóng” lực lượng cũng như ra mắt những nhân tố mới đến từ Anh.

Vào ngày 8-1, Hà Nội FC đã chính thức ký hợp đồng với tiền đạo người Anh - David Fisher. Cầu thủ này đến với đội bóng của thủ đô qua sự giới thiệu từ phía trợ lý HLV Warren Feeney do Fisher từng là học trò của HLV này khi còn thi đấu tại Bắc Ireland. David Fisher sinh năm 2001 mang hai quốc tịch Anh - Cộng hòa Séc, CLB gần nhất mà anh khoác áo là Glentoran (Bắc Ireland).

Trợ lý Brian Stock

"Lần đầu thi đấu ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh, nhưng tôi tin mình sẽ hòa nhập tốt nhờ sự hỗ trợ của Ban huấn luyện và các đồng đội. Tôi sẽ nỗ lực để bắt nhịp nhanh nhất, chiến đấu trong từng buổi tập và mang lại những bàn thắng cho đội bóng", David Fisher chia sẻ. Cùng với đó, Hà Nội FC cũng ra mắt trợ lý Brian Stock vào vai trò trợ lý Huấn luyện viên trưởng.

Brian Stock từng khoác áo CLB như AFC Bournemouth, Doncaster Rovers hay Burnley FC. Ông có 3 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia xứ Wales. Sau khi giải nghệ, ông Stock làm công tác quản lý tại Weymouth và làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của AFC Bournemouth, trước khi quyết định thử sức tại môi trường bóng đá Việt Nam.

CAO TƯỜNG