Chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” vinh danh các HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025

Chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” đã được tổ chức để ghi nhận các kết quả thi đấu của HLV, VĐV thể thao Việt Nam năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành TDTT Việt Nam.

Các HLV, VĐV được tặng bằng khen tại chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam" 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Tối 27-3 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đã tổ chức chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam”.

“Đây là chương trình ghi nhận các thành tích thi đấu của HLV, VĐV thể thao Việt Nam qua một năm. Tuy nhiên trong chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành TDTT Việt Nam thì chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” có ý nghĩa rất lớn đối với những người làm chuyên môn, các thế hệ HLV, VĐV thể thao nước nhà”, đại diện Ban tổ chức – Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết.

Góp mặt tại chương trình năm nay, nhiều thế hệ HLV, VĐV qua các thời kỳ của thể thao Việt Nam đã tham dự đồng thời bày tỏ cảm xúc trân trọng đối với sự nghiệp thể thao đã mang lại những kết quả ý nghĩa cho thể thao nước nhà.

Bày tỏ cảm xúc đã là người được trải qua thời kỳ trước của thể thao Việt Nam để vinh dự được gặp mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh, cựu VĐV bơi Vũ Thị Sen và cựu danh thủ bóng đá Lê Thế Thọ đã chia sẻ nhiều cảm xúc. Trong đó, từng người nhớ về những kỷ niệm sâu sắc trong thời kỳ thi đấu, giành thành tích và được khen thưởng.

Trong khi đó, đại diện cho thế hệ trẻ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã bày tỏ: “Với bất kỳ VĐV nào trong thời đại mới của thể thao Việt Nam thì việc nỗ lực phấn đấu, giành thành tích cao nhất vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Ở bất kỳ đấu trường nào, từ trong nước tới quốc tế, SEA Games hay ASIAD thì áp lực giành thành tích cũng là động lực để chúng tôi phấn đấu”. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc cho biết: “Chúng tôi vẫn rất nỗ lực để tập luyện, thi đấu và đạt kết quả cao nhất trong các giải đấu ở sự nghiệp, đóng góp vào thành tích cho thể thao nước nhà”.

Các gương mặt trẻ của thể thao Việt Nam bày tỏ cảm xúc. Ảnh: MINH CHIẾN

Ở chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” năm 2026, đại diện Cục TDTT Việt Nam đã trao bằng khen của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL dành cho các HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 và HLV, VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025. Năm ngoái, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã xếp nhất danh sách 10 gương mặt VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 trong khi HLV Kim Sang-sik (bóng đá) là HLV dẫn đầu danh sách HLV tiêu biểu toàn quốc 2025.

Tại chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam", Cục TDTT Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh thể thao để giới thiệu những khoảnh khắc của thể thao nước nhà được ghi nhận qua 80 năm hình thành, phát triển.

MINH CHIẾN