Chiến thắng lịch sử của Paraguay và Morocco được mọi người tôn trọng

“Lấy yếu thắng mạnh”, “Lấy kém tiếng hạ những ngôi sao”, tuyển Paraguay và tuyển Morocco đang sống trong những khoảnh khắc thăng hoa và tươi đẹp. Chiến thắng trước Đức và Hà Lan, 2 đội bóng hàng đầu châu Âu của đại biểu Nam Mỹ - châu Phi khiến FIFA World Cup 2026 thêm thú vị.

HLV Ouahbi của tuyển Morocco chia vui cùng học trò

Nhà báo thể thao Victor Sostoa của Đài phát thanh Radio HIT 91.9 FM của đất nước Paraguay đã bình luận đầy tự hào về chiến thắng của Đội tuyển quốc gia Paraguay trước Đức, khi các cầu thủ con cưng đồng hương đánh bại người Đức trên loạt sút luân lưu 11 mét.

“Cảm xúc thật khó tả! Toàn thể người dân Paraguay vẫn đang ăn mừng chiến thắng lịch sử và đầy anh hùng này trước Đội tuyển từng 4 lần đăng quang ngôi vô địch thế giới!”, nhà báo Sostoa hào hứng nói khi Paraguay khiến Đức thua ở loạt luân lưu lần đầu.

“Tất nhiên là, chúng tôi vô cùng tự hào khi đánh bại một đội bóng mạnh như Đức và tiếp tục hành trình giải đấu. Trở lại World Cup sau 16 năm và đạt được kết quả như vậy là một thành tích rất là đáng kinh ngạc, mang lại cho chúng tôi sự hài lòng vô bờ bến!”.

“Ở một mức độ nào đó, thành công này đến như một bất ngờ. Trước trận đấu với Đức, chúng tôi đã không chơi tốt nhất trong trận gặp Australia, và điều đó hơi gây thất vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, các cầu thủ đã không mất niềm tin vào bản thân và mang lại niềm vui to lớn cho cả đất nước”, nhà báo Sostoa hạnh phúc nói.

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Morocco - ông Mohamed Ouahbi - tuyên bố là, đội bóng của ông đã giành được sự tôn trọng sau khi loại Hà Lan khỏi World Cup cũng trong loạt sút luân lưu, đồng thời nói thêm rằng các cầu thủ của ông được thúc đẩy bởi khát khao làm cho hàng triệu người dân ở quê nhà tự hào.

“Đội tuyển Morocco giờ đã giành được sự tôn trọng của mọi người”, Ouahbi nói với lại các phóng viên trong buổi họp báo ồn ào ngay sau trận đấu, “Đó không phải vì những gì chúng tôi đã nói trong quá khứ. Mà vì, giờ đây chúng tôi đã chứng minh điều đó”.

Nhà cầm quân tiến lên nắm giữ vị trí thuyền trưởng của ĐTQG sau khi đã giúp U20 Morocco giành ngôi vô địch FIFA U20 World Cup 2025 tại Chile, và cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi nắm lấy U23 Morocco từ tháng 12 của năm ngoái, cho biết là các học trò của ông được thúc đẩy bởi điều gì đó lớn lao hơn cả bóng đá...

“Đội bóng này, và tất cả các đội tuyển trẻ của bóng đá Morocco, hiện vẫn đang chiến đấu vì nhiều điều hơn là chỉ bóng đá, hay đơn thuần giành chiến thắng trong một trận đấu. Họ biết rằng đằng sau họ là hàng triệu triệu người. Chúng tôi thi đấu khi trời 2 giờ sáng ở Morocco và chúng tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người vẫn còn thức. Điều đó tiếp thêm năng lượng để bạn không bỏ cuộc, để tiếp tục và để tin tưởng vào chính mình”.

“Chúng tôi hoàn toàn áp đảo đội tuyển Hà Lan”, ông tiếp tục cho biết về thực tế đã diễn ra ở trên sân đấu, “Chúng tôi kiểm soát bóng lên đến 70%, có nhiều cú sút hơn và cả thông số bàn thắng kỳ vọng cũng vượt hơn đối thủ. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu”.

“Chúng tôi muốn giữ bình tĩnh, chơi theo lối chơi của mình và tin rằng nếu trận đấu phải đá đến loạt sút luân lưu, thì chúng tôi cũng có một thủ môn xuất sắc. Chúng tôi đã không biến trận đấu thành một cuộc chiến hỗn loạn. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu”.

Ouahbi cho biết lối chơi phòng ngự của Hà Lan là một bất ngờ nhưng ông xem đó chính là sự thừa nhận vị thế ngày càng lớn mạnh của Morocco: “Tôi thực sự không ngờ đến kiểu phòng ngự lùi sâu này bởi vì Hà Lan thích kiểm soát bóng và rất mạnh khi họ có bóng. Tôi xem lối chơi này như là một hình thức tôn trọng”.

Vị HLV 49 tuổi cảm thấy việc Morocco lọt vào bán kết FIFA World Cup 2022 tại Qatar đã thay đổi tâm lý của cả nước: “Trong vài năm vừa qua, các cầu thủ Morocco rất tin tưởng vào bản thân mình và người hâm mộ của cả nước cũng luôn tin tưởng lớn lao vào chúng tôi!”.

Dù vậy, Ouahbi cảnh báo rằng Canada là một thử thách khó khăn khác ở vòng 16 nhưng cho biết Morocco sẽ bước vào trận đấu loại trực tiếp với đầy niềm tin: “Không ai có thể ngăn cản chúng tôi - nếu chúng tôi chơi thứ bóng đá mà chúng tôi biết cách chơi. Nhưng không ai là bất khả chiến bại. Nếu chúng tôi mắc sai lầm, chúng tôi sẽ phải về nhà”.

Đ.Hg.