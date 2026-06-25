Hàn Quốc “dậy sóng” sau thất bại trước Nam Phi

Trận thua 1-0 trước Nam Phi (hạng 61 thế giới) tại lượt cuối bảng A World Cup 2026 đã khiến bóng đá Hàn Quốc chìm trong cơn bão chỉ trích dữ dội. Đội tuyển có biệt danh “Chiến binh Taegeuk” thi đấu thiếu lửa, thiếu khẩn trương và hoàn toàn thiếu sáng tạo trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn. Bàn thắng duy nhất của Thapelo Maseko ở phút 63 đã biến cơ hội dễ dàng lọt vào vòng 32 đội thành thảm họa.

Quyết định "tự bắn vào chân" của HLV Hong Myung - bo

Nguyên nhân lớn nhất của thất bại được cho là đến từ quyết định gây sốc của HLV Hong Myung-bo: để đội trưởng Son Heung-min trên băng ghế dự bị ngay từ đầu. Ông Hong giải thích rằng muốn tung Son vào hiệp hai khi đối thủ đã yếu đi và có nhiều khoảng trống hơn. Tuy nhiên, chiến thuật này đã phản tác dụng. Hàng công Hàn Quốc thiếu đi sự sắc bén và đột biến trong hiệp một, để rồi sau đó, Nam Phi của Broos đã chơi một trận đấu đầy bản lĩnh. Họ đã đọc vị và bóp nghẹt những ngôi sao Hàn Quốc.

Khi Son Heung-min vào sân trong hiệp hai, dù thời điểm đó trận đấu vẫn chỉ là 0-0, nhưng dường mọi thứ đã quá muộn. Sau trận, đội trưởng của "Taegeuk Warriors" đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội. "Thật bực bội khi trận đấu không diễn ra như ý muốn. Tôi cảm thấy có lỗi với các đồng đội vì đã không thể giúp đỡ họ nhiều hơn trên sân", Son chia sẻ . Anh cũng khẳng định vấn đề không nằm ở bầu không khí trong phòng thay đồ và mọi người đều đã cố gắng hết sức.

HLV Hong đã phải nhận toàn bộ trách nhiệm. "Tôi đoán mình đã đưa ra những quyết định sai lầm và đó là lý do khiến chúng tôi có kết quả tồi tệ. Không hơn không kém", ông thừa nhận. Tờ Korea Times bình luận cay đắng: “Trước trận, chỉ cần 1 điểm là đủ, thế mà đội tuyển lại tự tay bóp chết cơ hội bằng màn trình diễn bạc nhược đến mức khó tin”.

Nước mắt trên khán đài và sự thất vọng tràn trề

Theo báo chí Hàn Quốc, Hàn Quốc đã mắc những sai lầm chiến thuật quá nặng nề: cố chấp dùng sơ đồ 3 trung vệ lạc lõng, giữ Son ngoài sân với hy vọng ngớ ngẩn “đợi đối thủ mệt mỏi”. Nhiều ý kiến gay gắt đòi Hong phải từ chức ngay lập tức, cho rằng ông không đủ năng lực dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại sân chơi lớn. Trước giải đấu, vị trí của HLV này đã gây ra nhiều tranh cãi, giờ đây mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Một phân tích trên Korea Times chỉ rõ: Trên sân, Hàn Quốc chơi chậm chạp, thụ động, thiếu khẩn trương đến mức khó chịu. Dù cần thắng, các cầu thủ vẫn chuyền bóng ì ạch, tạt cánh vô hại, không pressing, không di chuyển, không có ý tưởng. Ngay cả khi bị dẫn bàn, họ vẫn co cụm với 3 trung vệ sâu trong sân nhà. Chiến thắng may mắn trước Czech ở trận ra quân giờ lộ rõ là ảo tưởng. Hai trận sau là hiện thực phũ phàng: đội tuyển thiếu gắn kết, thiếu bản lĩnh và hoàn toàn không xứng đáng với kỳ vọng.

Với 3 điểm và vị trí thứ 3 bảng A, Hàn Quốc phải chờ kết quả các bảng khác để xem có nằm trong top 8 đội thứ ba xuất sắc nhất hay không. Dù vẫn còn hy vọng mong manh vào vòng knock-out (có thể gặp Đức hoặc đội thắng bảng G), niềm tin từ công chúng đã lung lay. Nhiều chuyên gia và fan cho rằng hành trình của đội có thể sớm kết thúc.

Trên khán đài và tại các khu vực cổ vũ, người hâm mộ Hàn Quốc đã không giấu nổi sự thất vọng. Hình ảnh những CĐV nhí bật khóc sau khi đội nhà thua trận đã trở thành biểu tượng của một ngày buồn với bóng đá xứ kim chi. Tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung để cổ vũ nhưng rồi ra về trong im lặng và thất vọng . "Làm sao chúng tôi có thể thua trận này?", một CĐV thốt lên đầy bất lực.

LONG KHANG