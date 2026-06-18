Yoane Wissa và bàn thắng lịch sử ở World Cup

Trong lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup sau 52 năm, CHDC Congo đã có trận hòa lịch sử 1-1 trước Bồ Đào Nha. Người hùng của họ, Yoane Wissa, không chỉ ghi bàn thắng đầu tiên cho đất nước tại sân chơi lớn nhất hành tinh, mà còn mang trong mình một câu chuyện về sự sống sót và kiên cường phi thường sau một vụ tấn công bằng axit

Sự sống sau "cơn ác mộng"

Tháng 7 năm 2021, cuộc sống của Yoane Wissa đảo lộn. Thời điểm thi đấu cho Lorient tại Pháp, Wissa mở cửa đón một phụ nữ giả dạng người hâm mộ đến xin chữ ký. Thay vì một lời chào thân thiện, cô ta đã ném axit vào mặt anh ngay trước sự chứng kiến của gia đình. Vụ tấn công không chỉ gây bỏng nặng mà còn là một âm mưu nhằm bắt cóc con gái anh. Wissa suýt mất thị lực và phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu. Anh kể lại trong phiên tòa: “Tôi mở cửa và có chất lỏng hắt vào mặt. Tôi hét lên, không thể thở. Vợ tôi gọi cấp cứu, họ bảo tôi vào vòi sen để rửa mắt. Tại bệnh viện, họ nói mắt tôi bị bỏng. Ai đó phải đến rửa mắt cho tôi mỗi giờ. Đó là một cơn ác mộng”.

Wissa mất sáu tháng mới lấy lại thị lực hoàn toàn. Vụ việc không chỉ để lại sẹo về thể xác mà còn ám ảnh tâm lý suốt đời: “Từ đó, tôi trở nên khép kín. Tôi không thể chịu đựng việc ở cạnh những người tôi không biết. Các con tôi thường hỏi tôi đã làm gì với khuôn mặt, nhưng chúng còn quá nhỏ để tôi kể về chuyện đã xảy ra”. Anh từ chối phẫu thuật thẩm mỹ, coi vết sẹo là một phần của lịch sử cuộc đời mình.

Dù chấn thương thể chất và tinh thần, Wissa vẫn giữ ý chí phi thường. HLV Christophe Pelissier của Lorient đến thăm anh trong bệnh viện và nhớ lại: “Điều đập vào mắt tôi là ý chí mạnh mẽ của cậu ấy và việc cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc”. Đồng đội Pierre-Yves Hamel cũng khẳng định: “Yoane không bao giờ phàn nàn. Cậu ấy muốn tiến về phía trước và nở hoa hôm nay là phần thưởng xứng đáng”.

Đến khoảnh khắc lịch sử tại Houston

Sau vụ tấn công, Wissa vẫn chuyển đến Brentford với mức giá kỷ lục 8,5 triệu bảng, dù sự nghiệp ban đầu bị trì hoãn. Tại đây, anh ghi 49 bàn sau 149 trận trước khi gia nhập Newcastle United với giá 55 triệu bảng. Mặc dù gặp khó khăn với chấn thương đầu gối, anh vẫn là niềm hy vọng của CHDC Congo.

Trận gặp Bồ Đào Nha là màn trình diễn của một chiến binh thực thụ. Bàn thắng của Wissa đến ở phút bù giờ của hiệp một, sau pha đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, gỡ hòa cho Congo sau bàn mở tỷ số sớm của Joao Neves bên phía Bồ Đào Nha. Với hàng nghìn CĐV Congo có mặt tại Houston, đó là khoảnh khắc vỡ òa của niềm tự hào dân tộc.

Bàn thắng của Wissa không chỉ là một pha lập công. Nó là biểu tượng cho sự hồi sinh của một con người và tinh thần của cả một dân tộc. CHDC Congo trở lại World Cup sau 52 năm vắng bóng và đã ghi điểm ngay trận ra quân. Khi bóng bay vào lưới Bồ Đào Nha sau đường chuyền từ quả phạt góc, Wissa không chỉ ghi tên mình vào lịch sử mà còn làm sống lại niềm tự hào của một đất nước đang từng bước vượt qua những tổn thương chiến tranh và xung đột.

LONG KHANG