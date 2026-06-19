Đội tuyển Trung Quốc không góp mặt, nhưng có ở mọi nơi World Cup 2026

Hôm khai mạc World Cup 2026 tại Azteca, Mexico City, giữa buổi lễ hoành tráng, hai con búp bê khổng lồ bước ra sân — cao bằng người thật, tai nhọn, mặt hiền như trẻ thơ. Đó là Labubu, nhân vật của Pop Mart, thương hiệu đồ chơi Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một linh vật gốc Trung Quốc xuất hiện chính thức tại lễ khai mạc World Cup. Và khán giả toàn thế giới nhìn thấy Labubu trước khi thấy bất kỳ cầu thủ nào ra sân.

Nửa tỷ đô la và một chiến lược lớn hơn tiền

Trung Quốc không có mặt tại World Cup 2026 — đây là lần thứ sáu liên tiếp đội tuyển nam nước này vắng mặt kể từ lần duy nhất xuất hiện vào năm 2002. Nhưng trong mọi góc khuất của giải đấu — từ phòng VAR đến màn hình điều phối giao thông quanh sân, từ hệ thống tính toán xét việt vị đến nền tảng phát sóng trực tuyến — dấu chân Trung Quốc hiện diện rõ ràng hơn bất kỳ quốc gia nào không có đội tuyển tham dự.

Lenovo, Mengniu và Hisense — ba thương hiệu lớn của Trung Quốc — đã đầu tư tổng cộng hơn 500 triệu đô la vào hệ thống tài trợ của FIFA tại World Cup 2026, ở các cấp bậc khác nhau. rong toàn bộ 26 đối tác thương mại chính thức của FIFA tại giải này, Mỹ dẫn đầu với 14 thương hiệu, nhưng Trung Quốc đứng thứ hai với ba tên tuổi lớn.

Con số 500 triệu đô la chưa nói lên tất cả. Tổng doanh thu tài trợ của FIFA tại World Cup 2026 được ước tính đạt từ 2,4 đến 3 tỷ đô la — tăng 37% so với Qatar 2022 và Trung Quốc chiếm khoảng một phần sáu con số đó. Điều đáng chú ý là yếu tố công nghệ đến từ các thương hiệu Trung Quốc. "Các doanh nghiệp Trung Quốc không còn đơn thuần là mua quảng cáo nữa. Họ đang tận dụng sức hút toàn cầu của giải đấu để thể hiện sức mạnh công nghệ và giá trị thương hiệu. Đây là bước chuyển mang tính bước ngoặt — từ quảng bá thương hiệu thụ động sang trao quyền công nghiệp chủ động", Giáo sư Jiang Xiaojuan thuộc Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định tại sự kiện marketing World Cup do Lenovo tổ chức ở Bắc Kinh.

chinadaily.com.cn

Từ logo trên biển quảng cáo đến xương sống công nghệ

Đây chính là điểm khác biệt căn bản của sự tham dự Trung Quốc tại World Cup 2026 so với mọi kỳ trước. Craig Allen, cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và thành viên cấp cao của Asia Society, gọi World Cup 2026 là "bữa tiệc ra mắt của các thương hiệu toàn cầu Trung Quốc".

Lenovo không phải nhà tài trợ thông thường — đây là Đối tác Công nghệ Chính thức hàng đầu của FIFA. Hisense không chỉ hiện diện qua logo trên đường biên — thương hiệu này đã chen vào mắt xích cốt lõi của hệ thống VAR thông qua màn hình hiển thị.

Cụ thể hơn: Lenovo triển khai đội ngũ kỹ thuật tại cả 16 sân vận động, lắp đặt hàng chục nghìn thiết bị cung cấp năng lực tính toán cho các hệ thống liên quan đến trọng tài, bao gồm Football AI Pro — nền tảng AI thế hệ mới hỗ trợ phân tích chiến thuật và đánh giá đối thủ cho toàn bộ 48 đội tuyển. Màn hình Hisense RGB-Mini LED TV là thiết bị hiển thị chính thức mà ban trọng tài sử dụng để xem lại các tình huống và vẽ đường xét việt vị.

Không dừng lại ở phần cứng. Tencent Cloud cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đài phát sóng có bản quyền tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ — bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Brazil, Mexico và Argentina. Alibaba Cloud hỗ trợ phân phối streaming qua mạng lưới toàn cầu cho nhiều đài phát sóng khác. Tencent cho biết hơn 70% người xem bóng đá trực tuyến tại Trung Quốc theo dõi trận đấu qua hạ tầng của họ.

Photo /Hisense

Bộ tứ Lenovo, Hisense, Tencent Cloud và Alibaba Cloud đã hình thành một chuỗi công nghệ xuyên suốt từ quyết định trên sân đến màn hình của khán giả toàn cầu. Cảm biến trong quả bóng được chế tạo tại Thâm Quyến. Màn hình trọng tài xem lại tình huống là của Hisense. Năng lực tính toán giữ cho hệ thống VAR hoạt động là của Lenovo.

CĐV Trung Quốc: Tình yêu không cần đội tuyển

Trong khi đó, ở một góc khác của câu chuyện — những người hâm mộ bình thường.

He Sheng, CĐV đến từ tỉnh Tứ Xuyên, đăng video trên Weibo từ bên ngoài Azteca trước trận khai mạc: "Đội nhà không đến được, nhưng chúng tôi thì có". Câu nói mang sắc thái vừa tự hào vừa chua chát của hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc đã quen với việc yêu bóng đá hơn đội tuyển quốc gia có thể đáp lại. Gu Xin và vợ — cặp đôi mê bóng đá từ Thượng Hải — mỗi người chi 1.700 đô la, gấp đôi giá gốc, để mua vé xem trận Argentina gặp Áo tại Dallas. Lý do Gu đưa ra: "Bạn không thể bỏ lỡ kỳ World Cup cuối cùng của Messi".

Trung Quốc có khoảng 289 triệu người hâm mộ bóng đá — thị trường đơn lẻ lớn nhất thế giới cho môn thể thao này. Đó là một đám đông khổng lồ đang xem World Cup qua màn hình, đang mua áo đấu, đang đặt mua những con thú nhồi bông hình Messi từ Yiwu, và đang theo dõi từng bước chân của Haaland — người vừa trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng trà thảo mộc Vương Lão Cát tại Trung Quốc.

LONG KHANG