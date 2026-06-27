Cape Verde: Bài học lớn từ quốc gia nhỏ bé nhất từng vào vòng knock-out

Ngay sau khi Cape Verde giành vé lịch sử vào vòng knock-out nhờ trận hòa 0-0 với Saudi Arabia, cảm xúc vỡ òa trên khán đài sân vận động Houston. "Thật là một cảm giác tuyệt vời. Tim tôi đập thật nhanh", Djamila Semedo, một người Cape Verde cho biết, tay giơ cao tấm bìa lớn in hình thủ môn Vozinha. "Tôi vô cùng tự hào về đất nước, về con người của mình."

Khi Cape Verde rơi vào bảng đấu với các cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha và Uruguay, cùng với gã khổng lồ châu Saudi Arabia, hầu như không ai nghĩ rằng quốc đảo châu Phi này có thể vượt qua vòng bảng World Cup. Nhưng sau ba trận hòa, đội bóng đứng thứ hai bảng H và giành quyền vào vòng tiếp theo, nơi họ sẽ đối mặt với nhà đương kim vô địch Argentina.

"Các bạn phải tin", huấn luyện viên Bubista trả lời trong một cuộc họp báo trước trận đấu khi được hỏi điều gì cần có để nối bước một quốc gia nhỏ bé đã làm cả thế giới ngỡ ngàng tại World Cup. "Các bạn phải mơ ước, và phải làm việc chăm chỉ để biến giấc mơ thành hiện thực. Các bạn phải hiểu rằng không gì là không thể".

Hành trình kỳ diệu của những "con cá mập xanh"

Cape Verde là một trong những câu chuyện gây chú ý nhất tại kỳ World Cup ngay trong lần đầu xuất hiện. Những con cá mập xanh (Tubaroes Azuis) đã làm cả thế giới kinh ngạc khi cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 trong trận ra quân. Thủ môn kỳ cựu Vozinha, đặc biệt, đã gây tiếng vang lớn với màn trình diễn xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi thực hiện bảy pha cứu thua, sáu trong số đó từ trong vòng cấm. Ở tuổi 40, anh hiện là thủ môn lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu giữ sạch lưới trong trận ra mắt.

Sau đó, họ tiếp tục gây ấn tượng với trận hòa 2-2 trước nhà vô địch hai lần Uruguay trong trận đấu thứ hai. Trả lời phỏng vấn trước khi Cape Verde đá trận cuối cùng, nhà báo Victor Hugo Fortes cho biết đội bóng đã cống hiến "cả trái tim và khối óc" trên sân cỏ. "Tôi bất ngờ với kết quả nhưng tôi biết họ sẽ làm mọi thứ có thể để chơi một trận tốt, và họ đã thi đấu không thể tin được", ông Fortes, người đã theo dõi đội bóng hơn một thập kỷ, nói. "Là một người Cape Verde, tất cả người dân Cape Verde đều rất tự hào về đội tuyển".

Các học trò của Bubista đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên hành trình giành vé lần đầu tham dự World Cup. Họ đứng đầu bảng vòng loại trước Cameroon, chỉ thua một trong 10 trận đã đấu. Cape Verde là quốc gia có diện tích nhỏ thứ hai và dân số ít thứ ba (với hơn 500.000 cư dân) từng giành quyền tham dự World Cup.

"Cape Verde là một đất nước nhỏ bé, là một nơi khó khăn để sinh tồn", ông Fortes nói. "Chúng tôi là một nước nghèo nhưng chúng tôi có những con người biết tin tưởng, biết làm việc chăm chỉ". Huấn luyện viên Bubista nói thêm: "Bóng đá thuộc về tất cả mọi người, và dành cho tất cả mọi người. Nó không chỉ thuộc về các nước giàu... nó cũng dành cho người nghèo. Tôi hy vọng sự tham gia của chúng tôi, một đất nước nhỏ và nghèo, có thể là hình mẫu tham khảo cho các quốc gia nhỏ và nghèo khác như chúng tôi."

Bài học từ những thăng trầm và sức mạnh của cộng đồng

Đã có những thăng trầm trên chặng đường đi. Bubista, cựu đội trưởng của Cape Verde, tiếp quản đội bóng vào năm 2020. Sau khi bỏ lỡ World Cup 2022, ông đã dẫn dắt họ đến chiến dịch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) thành công nhất, lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, tại kỳ giải tiếp theo, Cape Verde không thể vượt qua vòng loại giải đấu.

"Chúng tôi đã không vượt qua vòng loại AFCON 2025, nhưng chúng tôi vẫn tin vào đội bóng, và giờ đây chúng tôi có mặt tại World Cup", ông Fortes nói. "Sẽ có những lúc thăng trầm. Các bạn trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng phải dũng cảm và vượt qua những khó khăn đó", HLV Bubista nói thêm.

Là một quần đảo ngoài khơi bờ biển phía tây Tây Phi, Cape Verde có một cộng đồng kiều bào rộng lớn ở nước ngoài. Hơn một nửa đội hình đến từ các cộng đồng người Cape Verde hải ngoại.

Logan Costa từ Villarreal của Tây Ban Nha, cầu thủ duy nhất thi đấu tại một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, là một ví dụ. Trung vệ này sinh ra ở Pháp với cha mẹ là người Cape Verde. Một trung vệ khác là Roberto Lopes, còn được gọi là Pico, sinh ra ở Ireland với cha là người Cape Verde. Pico đã được liên đoàn bóng đá Cape Verde liên hệ trên LinkedIn và hỏi liệu anh có muốn đại diện cho quốc gia này hay không. Anh là phần quan trọng của đội tuyển tại World Cup.

Điều quan trọng là sự hòa nhập của những cầu thủ này vào đội, ông Fortes nói thêm. "Tất cả họ đều nói tiếng Creole, họ ăn món Cachupa, món ăn truyền thống của chúng tôi. Đây không chỉ là bóng đá, mà còn là về đất nước", ông nói.

Những cảnh tượng vào đêm thứ Sáu là kết quả của nhiều năm mơ ước, chị Semedo nói. "Cha tôi mất năm 92 tuổi, và ông chưa bao giờ được chứng kiến điều này. Nhưng tôi đang chứng kiến nó. Chúng tôi rất nhỏ bé. Nếu bạn nhìn vào bản đồ, bạn khó có thể thấy Cape Verde, nhưng bây giờ mọi người đều biết đến Cape Verde."

Cape Verde đã chứng minh rằng trên bản đồ bóng đá thế giới, không có vị trí nào là quá nhỏ bé để tạo nên một câu chuyện vĩ đại. Hành trình của họ là lời nhắn nhủ mạnh mẽ: với niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng cháy bỏng, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.

LONG KHANG